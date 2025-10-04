ETV Bharat / business

Keir Starmer की मुंबई यात्रा से पहले भारत और ब्रिटेन ने क्वांटम कंप्यूटिंग तथा जैव प्रौद्योगिकी में समझौता किया

मुंबई: इम्पीरियल कॉलेज लंदन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों की मदद करने के लिए एक नई शोध साझेदारी शुरू की है. इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली फसलों को उगाने में किसानों की मदद करना है.

क्वांटम तकनीक और बायोटेक का संगम

यह परियोजना भारत-यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव (TSI) के तहत विकसित की गई है, जिसमें मिट्टी में जीवाणु जीवन और पौधों के बीच जटिल इंटरैक्शन को समझने और फसलों की रक्षा के लिए नई रणनीतियाँ विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. IIT बॉम्बे के डॉ. इंद्रजीत चक्रवर्ती और इम्पीरियल कॉलेज लंदन के डॉ. पो-हेंग (हेनरी) ली इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं.

डॉ. ली के अनुसार, “यह सहयोग IIT बॉम्बे की माइक्रोबियल इकोलॉजी और जीनोमिक्स की विशेषज्ञता को इम्पीरियल की बायोइन्फॉर्मेटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेशन क्षमताओं के साथ जोड़ता है. यह परियोजना वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए क्वांटम तकनीकों का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है.”

पौधों और बैक्टीरिया के बीच बातचीत को समझना

शोधकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधे और लाभकारी बैक्टीरिया किस प्रकार “बातचीत” करते हैं. क्वांटम सिमुलेशन की मदद से जीन रेगुलेशन और माइक्रोबियल सिग्नलिंग का अध्ययन करके मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता में सुधार के नए तरीके विकसित किए जा सकते हैं.