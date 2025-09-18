ETV Bharat / business

खुशखबरी! अब घर बैठे होगा Aadhar अपडेट, इस ऐप से मिनटों में बदल सकेंगे नाम, पता और मोबाइल नंबर, जाने कैसे?

नई दिल्ली: भारतीय सरकार एक नई Aadhaar मोबाइल ऐप ला रही है, जिसे UIDAI (Unique Identification Authority of India) विकसित कर रहा है. इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने आधार विवरण जैसे नाम, पता और जन्मतिथि को घर बैठे अपडेट कर सकेंगे. सरकार का दावा है कि यह ऐप उपयोग में बेहद आसान और सरल होगा, और इसे वर्ष के अंत तक लॉन्च करने की योजना है.

इस नए ऐप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आधार केंद्रों पर जाने की आवश्यकता को कम करना है. अब तक आधार अपडेट के लिए लोगों को केंद्रों पर लंबी लाइनें लगानी पड़ती थीं और कई दस्तावेज़ जमा करने होते थे. इस ऐप से यह प्रक्रिया तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक बन जाएगी.

नई e-Aadhaar ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और Face ID जैसी तकनीकें उपयोग की जाएंगी. इससे सेवा प्राप्त करना अधिक सुरक्षित होगा और उपयोगकर्ता आसानी से अपनी जानकारी अपडेट कर पाएंगे. नवंबर से उपयोगकर्ताओं को केवल फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के लिए ही आधार केंद्रों पर जाना होगा. यह कदम कागजी कार्रवाई को कम करेगा, धोखाधड़ी के जोखिम को घटाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाएगा.

UIDAI ने बताया कि ऐप में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज सत्यापित सरकारी स्रोतों से लिए जाएंगे. इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) रिकॉर्ड शामिल हैं. इसके अलावा, पता प्रमाण के लिए बिजली बिल का भी उपयोग किया जा सकता है.