खुशखबरी! अब घर बैठे होगा Aadhar अपडेट, इस ऐप से मिनटों में बदल सकेंगे नाम, पता और मोबाइल नंबर, जाने कैसे?
UIDAI जल्द लॉन्च करेगा e-Aadhaar ऐप, जिससे नागरिक घर बैठे नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि अपडेट कर सकेंगे. ऐप सुविधा और सुरक्षा में गेम-चेंजर होगा.
Published : September 18, 2025 at 1:19 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय सरकार एक नई Aadhaar मोबाइल ऐप ला रही है, जिसे UIDAI (Unique Identification Authority of India) विकसित कर रहा है. इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने आधार विवरण जैसे नाम, पता और जन्मतिथि को घर बैठे अपडेट कर सकेंगे. सरकार का दावा है कि यह ऐप उपयोग में बेहद आसान और सरल होगा, और इसे वर्ष के अंत तक लॉन्च करने की योजना है.
इस नए ऐप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आधार केंद्रों पर जाने की आवश्यकता को कम करना है. अब तक आधार अपडेट के लिए लोगों को केंद्रों पर लंबी लाइनें लगानी पड़ती थीं और कई दस्तावेज़ जमा करने होते थे. इस ऐप से यह प्रक्रिया तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक बन जाएगी.
नई e-Aadhaar ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और Face ID जैसी तकनीकें उपयोग की जाएंगी. इससे सेवा प्राप्त करना अधिक सुरक्षित होगा और उपयोगकर्ता आसानी से अपनी जानकारी अपडेट कर पाएंगे. नवंबर से उपयोगकर्ताओं को केवल फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के लिए ही आधार केंद्रों पर जाना होगा. यह कदम कागजी कार्रवाई को कम करेगा, धोखाधड़ी के जोखिम को घटाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाएगा.
UIDAI ने बताया कि ऐप में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज सत्यापित सरकारी स्रोतों से लिए जाएंगे. इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) रिकॉर्ड शामिल हैं. इसके अलावा, पता प्रमाण के लिए बिजली बिल का भी उपयोग किया जा सकता है.
सरकार ने Aadhaar Good Governance Portal भी लॉन्च किया है. यह पोर्टल Aadhaar प्रमाणीकरण अनुरोधों को आसान और तेज़ बनाने में मदद करेगा. इसके माध्यम से सेवाओं की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और अधिक लोग आधार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऐप डिजिटल इंडिया पहल को और मजबूत करेगा. नागरिकों को अब लंबी कतारों और समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं होगी. मोबाइल ऐप के जरिए आधार अपडेट करने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि डेटा की सुरक्षा और प्रमाणिकता भी सुनिश्चित होगी.
इस कदम से सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों तक आधार सेवाओं को सरल, त्वरित और सुरक्षित तरीके से पहुंचाना है. आने वाले महीनों में यह ऐप लाखों लोगों के लिए आधार अपडेट करने का एक नया और आधुनिक माध्यम साबित होगा.
