हैदराबाद: देश के प्राइवेट बैंक ICICI Bank ने अपने कस्टमर्स को राहत दी है. बैंक ने करीब 4 दिन बाद सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस लिमिट को लेकर जारी किए गए नए नियम पर यू-टर्न लिया है. ताजा जानकारी के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI BANK) ने जानकारी दी है कि 1 अगस्त से खोले गए नए अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट (MAB) को घटा दिया गया है.

बैंक ने सूचना जारी करते हुए बताया कि मेट्रो और अर्बन इलाकों के लिए 1 अगस्त से खोले गए नए सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट 50,000 से घटाकर 15,000 रुपये कर दी गई है.

बैंक ने सेविंग अकाउंट खाते में मिनिमम बैलेंस की घटाई लिमिट (BANK Website)

जानिए क्या है नया नियम

बैंक के मुताबिक शहरी और अर्बन इलाकों के लिए नए सेविंग अकाउंट में न्यूनतम राशि 50,000 से घटाकर 15,000 रुपये कर दी गई है. वहीं, छोटे शहरों के लिए यह लिमिट 25,000 के स्थान पर 7,500 रुपये होगी. ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहां लिमिट पहले की तरह ही 2,500 रुपये होगी. यह नियम केवल 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए खातों पर ही लागू होंगे. अगर मिनिमम बैलेंस से राशि कम हुई तो पेनाल्टी भरनी होगी.

जानिए पहले क्या थी मिनिमम बैलेंस की सीमा

इससे पहले निजी सेक्टर के बैंक ICICI BANK ने 4 दिन पहले बताया था कि मिनिमम बैलेंस की लिमिट में बढ़ोत्तरी की जा रही है. मेट्रो और शहरी इलाकों के लिए यह लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये, सेमी अर्बन यानी छोटे शहरों के लिए 5 हजार से बढ़ाकर 25,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों के लिए यह लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है. बता दें, बैंक ने करीब 10 साल बाद मिनिमम बैलेंस की लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया था.

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया बयान

लोगों की काफी नाराजगी जताने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी. गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि सेविंग अकाउंट में न्यूनतम अकाउंट राशि (MAB) की लिमिट तय करने का अधिकार सिर्फ बैंकों का है. इसमें केंद्रीय बैंक की कोई भूमिका नहीं होती. बैंक ने अपने ग्राहकों को जानकारी देते हुए बताया कि हमें इस सिलसिले में काफी फीडबैक मिले. फीडबैक का संज्ञान लेने के बाद हमलोंगों ने यह फैसला लिया है. आईसीआईसीआई बैंक ने आगे कहा कि सैलरी अकाउंट, सीनियर सिटीजन और पेंशन वाले खातों को लेकर कोई नियम जारी नहीं किया गया है. इनके लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे.

बैंक इतना वसूलेगा जुर्माना

बैंक ने बताया कि अगर किसी के सेविंग खाते में निश्चित राशि से कम अमाउंट रहता है तो पेनाल्टी भरनी होगी. यह पेनाल्टी जितना बैलेंस कम होगा उसका 6 प्रतिशत या 500 रुपये होगा, जो भी कम हो.

