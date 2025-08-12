मुंबई: देश के प्रमुख निजी बैंक ICICI ने 1 अगस्त 2025 से सेविंग्स अकाउंट धारकों के लिए कई बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क संरचना में बदलाव किया है. इन बदलावों का सीधा असर लाखों ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा. बैंक का कहना है कि बढ़ते ऑपरेशनल खर्च और नकद लेनदेन पर निर्भरता घटाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

कैश जमा और निकासी के नए नियम

ICICI बैंक ने कैश लेनदेन पर मुफ्त सीमा घटा दी है. अब महीने में केवल तीन बार कैश जमा या निकासी (ब्रांच या कैश रिसाइक्लर मशीन) मुफ्त होगी. चौथी ट्रांजैक्शन से हर बार ₹150 शुल्क देना होगा. मासिक ₹1 लाख तक नकद लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हर ₹1,000 पर ₹3.5 या न्यूनतम ₹150 (जो ज्यादा हो) शुल्क वसूला जाएगा. थर्ड पार्टी कैश जमा/निकासी की सीमा ₹25,000 प्रति ट्रांजैक्शन तय की गई है, ताकि सुरक्षा और ट्रैकिंग आसान हो सके.

ATM ट्रांजैक्शन पर नए चार्ज

ATM से नकद निकालने के नियम भी बदल गए हैं. मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों के ATM से तीन मुफ्त ट्रांजैक्शन और नॉन-मेट्रो में पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी. इसके बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ₹23 और नॉन-फाइनेंशियल (बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट) पर ₹8.5 शुल्क लगेगा. अंतरराष्ट्रीय ATM निकासी पर ₹125 और 3.5% करेंसी कन्वर्जन शुल्क लागू रहेगा.

अन्य सेवाओं पर भी असर

बैंक ने कई अन्य सेवाओं के चार्ज भी संशोधित किए हैं. सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे के बाद या छुट्टियों में ₹10,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर ₹50 प्रति ट्रांजैक्शन का अतिरिक्त शुल्क लगेगा. डिमांड ड्राफ्ट पर ₹1,000 पर ₹2 शुल्क (न्यूनतम ₹50, अधिकतम ₹15,000) तय किया गया है.

डेबिट कार्ड वार्षिक शुल्क अब शहरी क्षेत्रों में ₹300 और ग्रामीण में ₹150 है, जबकि रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए ₹300 देना होगा. SMS अलर्ट का शुल्क ₹0.15 प्रति संदेश (अधिकतम ₹100 प्रति तिमाही) रहेगा.

डिजिटल ट्रांजैक्शन में राहत

ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या UPI के जरिए NEFT और IMPS ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त हैं. ब्रांच से RTGS कराने पर ₹2 लाख से ₹5 लाख तक ₹20 और ₹5 लाख से ऊपर ₹45 शुल्क लगेगा.

यह भी पढ़ें- ICICI बैंक ने बढ़ाया न्यूनतम बैलेंस, आरबीआई गवर्नर बोले- न्यूनतम बैलेंस तय करना बैंकों का अधिकार