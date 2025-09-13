Kissan Jam, Horlicks, Lux और Dove हुए सस्ते! HUL ने नए GST के हिसाब से घटाए दाम, देखें पूरी लिस्ट
HUL ने GST सुधार के बाद Dove, Horlicks, Kissan Jam, Lux और अन्य उत्पादों की कीमतें घटाईं. नई MRP 22 सितंबर से लागू होगी.
Published : September 13, 2025 at 1:53 PM IST
नई दिल्ली: भारत की अग्रणी FMCG कंपनी Hindustan Unilever Ltd (HUL) ने अपने कई प्रमुख उपभोक्ता उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होगा. कंपनी ने यह कदम सरकार द्वारा लागू किए गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सुधारों के बाद उठाया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी दी है कि Dove शैम्पू, Horlicks, Kissan Jam, Bru Coffee, Lux और Lifebuoy साबुन जैसी लोकप्रिय वस्तुओं की कीमतों में कमी की जाएगी.
HUL के अनुसार, 340 मिलीलीटर की Dove Hair Fall Rescue Shampoo की नई कीमत अब ₹435 होगी, जो पहले ₹490 थी. इसी तरह, 200 ग्राम का Horlicks Chocolate अब ₹110 में उपलब्ध होगा, जो पहले ₹130 में बिकता था. 200 ग्राम Kissan Jam की कीमत ₹80 कर दी गई है, जबकि पहले यह ₹90 थी. चार पैक वाले 75 ग्राम Lifebuoy साबुन की नई कीमत ₹60 होगी, जो पहले ₹68 थी.
कंपनी ने यह भी बताया कि नई कीमतों वाले स्टॉक जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगे, और कुछ उत्पादों में पैकेजिंग में सुधार के साथ मात्रा भी बढ़ाई जाएगी. यह कदम सरकार के उस निर्देश के अनुरूप है जिसमें कंपनियों को उपभोक्ताओं को कीमतों में बदलाव की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से देना अनिवार्य किया गया है.
HUL उत्पादों की नई MRP सूची
|उत्पाद
|पिछली MRP
|नई MRP
|Dove Hair Fall Rescue Shampoo (340ml)
|₹490
|₹435
|Clinic Plus Strong and Long Shampoo (355ml)
|₹393
|₹340
|Sunsilk Black Shine Shampoo (350ml)
|₹430
|₹370
|Dove Serum Bad (75g)
|₹45
|₹40
|Lifebuoy Soap (75g x 4)
|₹68
|₹60
|Lux Radiant Glow Soap (75g x 4)
|₹96
|₹85
|Closeup Toothpaste (150g)
|₹145
|₹129
|Lakme 9 to 5 Compact (9g)
|₹675
|₹599
|Kissan Ketchup (850g)
|₹100
|₹93
|Horlicks Chocolate (200g)
|₹130
|₹110
|Horlicks Women's Plus (400g)
|₹320
|₹284
|Bru Coffee (75g)
|₹300
|₹270
|Knorr Tomato Soup (67g)
|₹65
|₹55
|Hellman's Real Mayonnaise (250g)
|₹99
|₹90
|Kissan Jam (200g)
|₹90
|₹80
|Boost (200g)
|₹124
|₹110
विशेषज्ञों का कहना है कि GST कटौती के बाद FMCG कंपनियों की कीमतों में यह समायोजन उपभोक्ताओं के लिए राहत देने वाला कदम है. इसके साथ ही, यह कदम HUL को बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करने में भी मदद करेगा.
उपभोक्ता अब इन लोकप्रिय वस्तुओं को कम कीमत में खरीद सकेंगे, जिससे घरों पर रोजमर्रा की आवश्यकताओं की लागत में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
