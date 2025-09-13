ETV Bharat / business

Kissan Jam, Horlicks, Lux और Dove हुए सस्ते! HUL ने नए GST के हिसाब से घटाए दाम, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: भारत की अग्रणी FMCG कंपनी Hindustan Unilever Ltd (HUL) ने अपने कई प्रमुख उपभोक्ता उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होगा. कंपनी ने यह कदम सरकार द्वारा लागू किए गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सुधारों के बाद उठाया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी दी है कि Dove शैम्पू, Horlicks, Kissan Jam, Bru Coffee, Lux और Lifebuoy साबुन जैसी लोकप्रिय वस्तुओं की कीमतों में कमी की जाएगी.

HUL के अनुसार, 340 मिलीलीटर की Dove Hair Fall Rescue Shampoo की नई कीमत अब ₹435 होगी, जो पहले ₹490 थी. इसी तरह, 200 ग्राम का Horlicks Chocolate अब ₹110 में उपलब्ध होगा, जो पहले ₹130 में बिकता था. 200 ग्राम Kissan Jam की कीमत ₹80 कर दी गई है, जबकि पहले यह ₹90 थी. चार पैक वाले 75 ग्राम Lifebuoy साबुन की नई कीमत ₹60 होगी, जो पहले ₹68 थी.

कंपनी ने यह भी बताया कि नई कीमतों वाले स्टॉक जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगे, और कुछ उत्पादों में पैकेजिंग में सुधार के साथ मात्रा भी बढ़ाई जाएगी. यह कदम सरकार के उस निर्देश के अनुरूप है जिसमें कंपनियों को उपभोक्ताओं को कीमतों में बदलाव की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से देना अनिवार्य किया गया है.