पेटीएम ऐप पर अपनी पसंद की UPI आईडी कैसे बनाएं? जानें

नई दिल्ली: आज लोग बड़ी संख्या में पैसों के लेनदेन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए उनको अपनी यूपीआई आईडी बनानी होती है. आमतौर पर यह आई डी आपके नाम, ईमेल या फिर फोन नंबर से शुरू होती है. यह आई डिफॉल्ट होती है. हालांकि , अब पेटीएम एक ऐसा फीचर लेकर आया है, जिसके जरिए आप अपनी पंसद की यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं.

दरअसल, डिजिटल पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए पेटीएम ने हाल ही में एक नया फीचर पेश किया है. इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपनी पसंद की UPI ID सेट कर सकते हैं और अपनी खुद की पसंदीदा UPI ID इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस फीचर से आपको प्राइवेसी के साथ सुरक्षा भी मिलेगी. साथ ही आपको ट्रांजेक्शन करते समय अपना फोन नंबर या ईमेल ID दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप यह आई कैसे क्रिएट कर सकते हैं.