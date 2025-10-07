पेटीएम ऐप पर अपनी पसंद की UPI आईडी कैसे बनाएं? जानें
पेटीएम ने हाल ही में एक नया फीचर पेश किया है. जिसकी मदद से आप अपनी पसंद की UPI ID सेट कर सकते हैं.
Published : October 7, 2025 at 4:00 PM IST
नई दिल्ली: आज लोग बड़ी संख्या में पैसों के लेनदेन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए उनको अपनी यूपीआई आईडी बनानी होती है. आमतौर पर यह आई डी आपके नाम, ईमेल या फिर फोन नंबर से शुरू होती है. यह आई डिफॉल्ट होती है. हालांकि , अब पेटीएम एक ऐसा फीचर लेकर आया है, जिसके जरिए आप अपनी पंसद की यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं.
दरअसल, डिजिटल पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए पेटीएम ने हाल ही में एक नया फीचर पेश किया है. इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपनी पसंद की UPI ID सेट कर सकते हैं और अपनी खुद की पसंदीदा UPI ID इस्तेमाल कर सकते हैं.
इस फीचर से आपको प्राइवेसी के साथ सुरक्षा भी मिलेगी. साथ ही आपको ट्रांजेक्शन करते समय अपना फोन नंबर या ईमेल ID दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप यह आई कैसे क्रिएट कर सकते हैं.
अपनी पसंद की UPI ID कैसे बनाएं?
- सबसे पहले अपने मोबाइल पर पेटीएम ऐप ओपन करें.
- इसके ऊपर बाईं तरफ दिए गए प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें.
- यहां दिए गए UPI और पेमेंट सेटिंग्स का ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको 'Try Personalised UPI ID' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आप अपनी पसंद की UPI ID सबमिट या फिर सजेस्ट की गई लिस्ट में से किसी एक ID को सेलेक्ट करें.
- इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें.
- कंफर्म करने के बाद आपकी नई ID एक्टिव हो जाएगी.
बाकी ऐप्स पर भी जल्द मिलेगी सुविधा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम के बाद गूगल पे और फोनपे यूजर्स को भी इस तरह की सुविधा जल्द मिल सकती है. जल्द ही ये ऐप्स भी इसी तरह का फीचर लेकर आ सकती हैं.पेटीएमने यह सुविधा पहले येस बैंक और फिर एक्सिस बैंक के साथ शुरू की थी. हालांकि, अब HDFC बैंक और एसबीआई के ग्राहक भी पेटीएम पर अपनी पसंद की UPI ID बना सकते हैं.
