भारत में नौकरी की समस्या, जानें बढ़ती आबादी के लिए रोजगार कैसे सृजित कैसे करें? - How To Create Jobs In India

By ETV Bharat Hindi Team Published : 23 hours ago

नौकरी (प्रतीकात्मक फोटो) ( Getty Image )

नई दिल्ली: भारत भले ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, लेकिन यह पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर रहा है. इसका मुख्य कारण इंडस्ट्रियल क्रांति लाने में विफलता है. हालांकि, हाल ही में एक सफलता की कहानी सामने आई है, जो हमारे शासकों और नीति निर्माताओं के दिमाग में मौजूद झूठे मिथकों को तोड़ती है. यह कई सबक देती है और कार्रवाई का आह्वान भी करती है. क्या हम इसे अन्य लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों में भी दोहरा सकते हैं?

1991 से भारत ने तीस वर्षों में लगभग 6 फीसदी प्रति वर्ष की दर से शानदार वृद्धि की है. इसने 450 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जबकि मध्यम वर्ग को आबादी के 10 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया है. भारत ने सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जो दुनिया का बैक-ऑफिस बन गया है. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग विफल रहा है. यह सकल घरेलू उत्पाद का 15 फीसदी से भी कम है, 11 फीसदी आबादी को रोजगार देता है, और वैश्विक वस्तुओं का 2 फीसदी निर्यात करता है. हालांकि, कोई भी देश इसके बिना गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाया है. पूर्वी एशिया के सफल राष्ट्र - जापान, कोरिया और ताइवान - सभी ने श्रम प्रधान विनिर्माण के निर्यात के एक ही मंत्र का पालन किया. चीन इसका नवीनतम उदाहरण है. भारत की समस्या बेरोजगारी नहीं बल्कि अल्प-रोजगार है. इसलिए, समय-समय पर होने वाले श्रम सर्वेक्षण नौकरियों के संकट की सीमा को नहीं दिखाते हैं. बहुत से युवा लोग खेतों या बाजार में कम उत्पादकता वाली, अनौपचारिक नौकरियों में काम करते हैं, लेकिन वे गुणवत्तापूर्ण, अधिक उत्पादक काम की आकांक्षा रखते हैं. हाल के लोकसभा चुनावों के दौरान, सर्वेक्षणों ने गुणवत्तापूर्ण नौकरियों को लेकर चिंता की ओर इशारा किया, जो आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम को आंशिक रूप से समझा सकता है. Apple ने भारत को चुना मैन्युफैक्चरिंग केंद्र

हालांकि, अच्छी खबर है. एक ग्लोबल लीडर ने वैश्विक आपूर्ति के लिए भारत को अपना दूसरा विनिर्माण स्थान चुना है. Apple का iPhone 2021 तक पूरी तरह से चीन में बनाया गया था. आज, इसने भारत में 150,000 प्रत्यक्ष नौकरियां (70 फीसदी महिलाओं द्वारा) और अनुमानित 450,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं, जबकि 14 बिलियन डॉलर के फोन का उत्पादन किया है और प्रति वर्ष 10 बिलियन डॉलर से अधिक का निर्यात किया है तमिलनाडु में अनुबंध कारखानों के पास महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विशाल छात्रावास बनाए जा रहे हैं.

एक फिजिबल निर्यात केंद्र बनने के लिए, भारत को अभी भी iPhone के घटक निर्माताओं को आकर्षित करने की आवश्यकता है, जो मूल्य-वर्धन का 85 फीसदी प्रतिनिधित्व करते हैं. वे ज्यादातर चीनी हैं. वे बहुत अधिक नौकरियां जोड़ेंगे, अधिक कौशल प्रदान करेंगे, और अधिक प्रौद्योगिकी ट्रांसफर करेंगे. केवल इस तरह से, हमारे एमएसएमई वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ पाएंगे. ऐसा ही कुछ वर्षों पहले मारुति की कहानी में भी हुआ था. एक अतिरिक्त लाभ चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को कम करना होगा. इस प्रकार, चीनी सहायक कंपनियों को अनुमति देना हमारे राष्ट्रीय हित में है. अन्यथा, भारत में बिकने वाला हर मोबाइल चीन में नौकरियां पैदा करता रहेगा. इस कहानी से सीखने के लिए कई सबक हैं. सबसे पहले, इस गलत मिथक को दूर करें कि भारत एक बड़ा बाजार है. इसकी एक बड़ी आबादी है जिसकी परचेचिंग पावर मामूली है. आम धारणा कि वैश्विक ब्रांड 'मेक इन इंडिया' के लिए कतार में हैं, गलत है. जब भारत में मेक इन इंडिया का फैसला किया गया था, तब भारत में एप्पल फोन की बिक्री वैश्विक बिक्री का केवल 0.5 फीसदी थी. आईफोन के प्रवेश को संवेदनशील सरकारी वार्ताकारों द्वारा सुगम बनाया गया, जिन्होंने कंपनी की आवश्यकताओं को खुलेपन और विनम्रता के साथ सुना. दूसरा सबक यह है कि कोई भी देश अपने घरेलू बाजार से पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर सकता. चीन, जिसका बाजार कहीं बड़ा है, को सफल होने के लिए निर्यात की जरूरत थी. उच्च टैरिफ के जरिए सुरक्षा के साथ आयात प्रतिस्थापन - 1960 के दशक से ही भारतीयों के दिमाग में बैठा दिया गया - एक बुरा विचार है. यह एक बीमारी की तरह कायम है, जिसने भारत को दुनिया का टैरिफ चैंपियन बना दिया है. जब तक यह अपने टैरिफ को प्रतिस्पर्धी स्तरों तक कम नहीं करता, तब तक भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल होने की उम्मीद नहीं कर सकता, जो वस्तुओं के 24 ट्रिलियन डॉलर के विश्व व्यापार का 70 फीसदी प्रतिनिधित्व करती हैं. इसलिए हर पीएलआई योजना में उच्च टैरिफ पर एक सूर्यास्त खंड होना चाहिए. तीसरा, रोजगार पैदा करने में मुख्य भूमिका छोटी एमएसएमई नहीं बल्कि बड़ी कंपनी की होती है, जिसके लिए छोटी कंपनी आपूर्तिकर्ता बन जाती है. हां, कुल मिलाकर छोटी कंपनियां कहीं अधिक रोजगार पैदा करती हैं - और यह सरकार उन्हें लोन सुनिश्चित करने में सही काम कर रही है. हालांकि, कार्रवाई शीर्ष से शुरू होती है. सरकार को वैश्विक ब्रांड नेताओं को लक्षित करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो चीन में बनाने के जोखिमों के बारे में चिंतित हैं. चौथा, बड़ी कंपनी का भारतीय होना जरूरी नहीं है. एक बार जीवीसी आ जाए, तो वे राष्ट्रीय चैंपियन को वैश्विक बना देंगे. iPhone उत्पादन में टाटा की भागीदारी इसका एक उदाहरण है. वैश्विक बाजार में सफल होने के लिए बेहतर उत्पाद की आवश्यकता होती है. चूंकि भारतीय कंपनियां टैरिफ की दीवारों के पीछे बढ़ी हैं, इसलिए उन्होंने बेहतर उत्पाद बनाने के लिए R&D पर खर्च करना नहीं सीखा है. इसलिए, भारतीय वैश्विक ब्रांडों की अनुपस्थिति है. इसलिए, पहला कदम सभी श्रम गहन क्षेत्रों में अग्रणी ब्रांडों को लुभाना और iPhone की कहानी को दोहराना है. पांचवां, भारत को एक कुशल आबादी की जरूरत है, लेकिन घोड़े के आगे गाड़ी नहीं रखनी चाहिए. iPhone कारखानों में अधिकांश महिलाओं को केवल 4-6 सप्ताह के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तब भी जब यह उनकी पहली नौकरी थी. हमारे प्रशिक्षण संस्थानों (जैसे ITI और कौशल मिशन) की सबसे बड़ी गलती उद्योग से अलग होना है. इसलिए, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग ही आगे बढ़ने का रास्ता है . छठा, iPhone की कहानी PLI योजना का सही उपयोग करने का तरीका दिखाती है. चीन, वियतनाम और अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत में स्पष्ट लागत अक्षमताएं हैं. PLI कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन यह उच्च भूमि, श्रम, ऊर्जा और परिवहन लागत के मात्रात्मक नुकसान को बेअसर करने में मदद कर सकती है. यह WTO नियमों के कारण निर्यात को स्पष्ट रूप से पुरस्कृत नहीं कर सकता है. इसलिए, स्मार्टफोन पीएलआई ने बड़ी चतुराई से बहुत महत्वाकांक्षी उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए, जो केवल निर्यात और नौकरियों में भारी वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था. सातवां, यह सरकार और कंपनी के बीच आपसी सम्मान के आधार पर एक उद्देश्यपूर्ण, विश्वास निर्माण संवाद के महत्वपूर्ण महत्व को सिखाता है. सिविल सेवकों और एप्पल के अधिकारियों की एक खुले दिमाग वाली टीम द्वारा 15 महीने की धैर्यपूर्ण बातचीत हुई, जिन्होंने अपने अभिमानी अहंकार को दरवाजे के बाहर छोड़ दिया. आईफोन की कहानी ने वैश्विक कंपनियों को शक्तिशाली संकेत भेजे हैं कि भारत अब विनिर्माण के लिए शत्रुतापूर्ण गंतव्य नहीं है. यह हमारे लिए सभी श्रम गहन क्षेत्रों - परिधान, जूते, खिलौने, खाद्य प्रसंस्करण आदि में इस सफलता को दोहराने का आह्वान भी है. इसके लिए सरकार को सक्रिय होने की आवश्यकता होगी. वियतनाम के प्रधान मंत्री वास्तव में अपने देश में आईपैड बनाने के लिए एप्पल के मुख्यालय में आए थे यह मेक्सिको और ओहियो जैसे अमेरिकी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है. अगर हम इसे पूरा कर पाते हैं, तो यह भारत को भूमि, श्रम और पूंजी बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का दबाव भी बनाएगा. एक गरीब देश को मध्यम वर्ग के राष्ट्र में बदलने से बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है! ये भी पढ़ें- बिजनेस के लिए नौकरी छोड़ी तो सरकार उठाएगी आपका खर्चा, जानिए क्या है प्लान - Entrepreneurship scheme

