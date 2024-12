ETV Bharat / business

क्या है करोड़पति बनने का 20:20:20 फॉर्मूला, कम निवेश में मिलेगा मोटा रिटर्न - HOW TO BECOME CROREPATI

Published : 2 minutes ago

नई दिल्ली: आज के दौर में सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं. इसके लिए लोग दिन-रात मेहनत भी करते हैं. हालांकि, सफलता बस कुछ ही लोगों को मिलती है. वहीं, ज्यादातर लोग मेहनत करने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते. हालांकि आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से करोड़पति बन सकते हैं. करोड़पति बनने के लिए आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा, तभी आप यह मुकाम हासिल कर पाएंगे. ऐसे में अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं. दरअसल, अमीर बनने का यह फॉर्मूला म्युचुअल फंड की एसआईपी से जुड़ा है. अगर आपने इसे सही से तरीके से अपना लिया तो आपके पास 6 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की रकम होगी. लॉन्‍ग टर्म में कमा सकते हैं मोटा पैसा

म्‍यूचुअल फंड एसआईपी एक ऐसा जरिया है, जिसके तहत लॉन्‍ग टर्म में मोटा पैसा जमा कर सकते हैं. SIP के जरिए आप छोटे या बड़ा अमाउंट एक निश्चित समय के लिए शेयर मार्केट लगा सकते हैं.इस अमाउंट पर आपको कंपाउंड रिटर्न मिलेगा और हर दिन आपका पैसा बढ़ता रहेगा. इस तरह धीरे-धीरे आप कुछ सालों बाद करोड़ों रुपये भी जमा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको लगातार निवेश करते रहना होगा. अगर आपने निवेश करने छोड़ दिया तो फिर आपकी इनकम कम हो जाएगी. इसलिए यह बेहद जरूरी हैं कि आप अपनी आमदनी के हिसाब से एसआईपी का चुनाव करें.

करोड़पति बनने का 20:20:20 फॉर्मूला?

करोड़पति बनने के लिए आपको 20:20:20 का फॉर्मूला अप्‍लाई करना होगा. इस फॉर्मूले के तहत आपको हर महीने 20 हजार रुपये की SIP करनी होगी.साथ ही यह पैसा आपको ऐसे फंड में निवेश करना होगी, जो 20 फीसदी तक का रिटर्न दें. वहीं, आपको बिना रुके 20 साल तक सीआईपी में निवेश जारी रखना होगा. अगर आप इस फॉर्मूले का अपनाने में सफल हो जाते हैं, तो आप 6 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं. कैसे बनेंगे 6 करोड़ रुपये?

अगर आप हर महीने किसी ऐसे फंड में 20 हजार रुपये की SIP कर रहे हैं, जहां आपको 20 फीसदी सालाना रिटर्न मिल रहा है और आप ये काम 20 साल तक करते रहते हैं तो 20 साल बाद आपके पास कुल 6,32,29,587 रुपये होंगे. इस दौरान 20 साल में आपने जो एसआईपी जमा की है उसकी राशि कुल 48,00,000 रुपये बनेगी, जबकि इस पर आपको 5,84,29,587 का रिटर्न मिलेगा.