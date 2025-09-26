ETV Bharat / business

डॉर्मेट अकाउंट को कैसे करें एक्टिव? जानें आसान तरीका

नई दिल्ली: आजकल के दौर में बैंक अकाउंट रखना बेहद जरूरी हो गया है. ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो एक से अधिक बैंक अकाउंट होते हैं. वहीं, कुछ लोग मजबूरी में एक से ज्यादा अकाउंट रखते हैं. खासकर प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी, जो अपनी ग्रोथ के लिए समय-समय पर कंपनियां बदलते हैं.

दरअसल, जब कोई शख्स नई कंपनी ज्वाइन करता है तो वह कंपनी कर्मचारी का नया बैंक अकाउंट खुलवा देती है. ऐसे में कर्मचारी पुराने बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करना बंद कर देता है और वह बंद हो जाता है. ऐसे अकाउंट को डॉर्मेंट कहते हैं.

वहीं, कभी-कभी इन डॉर्मेंट को एक्टिव करवाने की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में कर्मचारी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हालांकि, डॉर्मेंट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक, बंद पड़े बैंक अकाउंट दोबारा चालू करना आसान हो गया है.

KYC अपडेट के लिए नए तरीके

RBI के नए नियमों के तहत, ग्राहक अब अपनी KYC जानकारी को किसी भी ब्रांच में जाकर अपडेट कर सकते हैं, चाहे वह उनकी होम ब्रांच हो या कोई दूसरा. इससे पहले ग्राहकों को सिर्फ अपनी होम ब्रांच में ही यह काम करना पड़ता था.

इसके अलावा, बैंकों को अब वीडियो-बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP) की सुविधा देनी होगी. इस प्रक्रिया में ग्राहक वीडियो कॉल के जरिए अपनी आइडेंटिटी वेरिफाई कर सकते हैं. यह उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी है जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं और जिनके लिए बैंक के ब्रांच तक पहुंचना मुश्किल होता है.