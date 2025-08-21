ETV Bharat / business

अगर आप कार खरीदते हैं तो आपको उस पर 28 फीसदी GST और 1 प्रतिशत सेस देना पड़ता है

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार छोटी कार खरीदने वालों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. ऐसे में अगर आप हाल-फिलहाल में कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कुछ महीने इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. दरअसल, सरकार छोटी कारों पर लगने वाला जीएसटी कम कर सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही छोटी कारों पर लगने वाले 28 प्रतिशत GST को घटाकर 18 फीसदी कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो इससे कारों की कीमतें कम हो जाएंगी और आम लोगों के लिए कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

फिलहाल अगर आप कार खरीदते हैं तो आपको उस पर 28 फीसदी GST और 1 प्रतिशत सेस देना पड़ता है. इस तरह कार खरीदने वाले ग्राहकों को कुल 29 प्रतिशत टैक्स देना होता है.

कितनी सस्ती हो जाएंगी कार?
अगर किसी कार कीमत 5,00,000 रुपये है तो उस पर 29 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जिससे उसकी कीमत 6,45,000 हो जाती है. वहीं, अगर सरकार GST को घटाकर 18 फीसदी कर देती है, तो उसकी कार की कीमत 5,90,000 हो जाएगी और ग्राहकों को 55 हजार रुपये का सीधा फायदा होगा.

इन कारों की खरीदारी पर होगा बड़ा फायदा
स्विफ्ट कार की मौजूदा कीमत (एक्स-शोरूम) 6,49,000 रुपये है और इस पर 28 प्रतिशत GST और एक पर्सेंट सेस लगता है, जिससे इसकी कीमत 1,88,210 रुपये हो जाती है. ऐसे में अगर सरकार इस पर 10 प्रतिशत जीएसटी कम कर देती है तो कार की कीमत 1,23,310 रुपये रह जाएगी और ग्राहकों को 64,900 रुपये का लाभ होगा.

इसी तरह डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6,83,999 है. इस पर सेस और जीएसटी लगने के बाद कार की कीमत 1,98,359 रुपये पहुंच जाती है. ऐसे में इस पर लगने वाला टैक्स कम हो जाए तो इस पर आप 68,400 की बचत कर सकते हैं और 1,29,959 रुपये में डिजायर को ले ज सकते हैं.

ब्रेजा कार की मौजूदी कीमत (एक्स-शोरूम) 8,69,000 रुपये है. इसे खरीदने पर ग्राहकों को 2,52,009 रुपये टैक्स के रूप में देने होते हैं. हालांकि, जीएसटी में कटौती के बाद आपको 1,65,110 रुपये का ही टैक्स देना होगा और आपको 86,899 रुपये की सेविंग होगी.

वहीं, अगर बात करें अर्टिगा तो इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 9,11,500 रुपये और इस पर वर्तमान में 2,64,335 रुपये का टैक्स लगता है. वहीं, जीएसटी में 10 फीसदी की कटौती के बाद ग्राहकों 1,73,185 रुपये देने होंगे और उन्हें 91,150 रुपये का फायदा होगा.

