सरकारी कर्मचारियों के DA में तीन फीसदी बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी मिनिमम सैलरी? समझें पूरा कैलकुलेशन

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना कंज्युमर प्राइज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर की जाती है.

तीन फीसदी बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी मिनिमम सैलरी? (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 5:36 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिससे डीए 58 प्रतिशत हो गया. दशहरा और दिवाली से पहले लिए गए इस फैसला के बाद 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में दूसरी बार डीए में बढ़ोतरी लेकर आएगा.

इस कदम से केंद्र सरकार के 49.2 लाख कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. इससे सरकार पर प्रति वर्ष 10,084 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा. यह वेतन परिवर्तन 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा.

3 प्रतिशत की वृद्धि से क्या होगा?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना कंज्युमर प्राइज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. इससे सातवें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारी की मासिक आय में 540 रुपये की वृद्धि होगी. इस वृद्धि से मिनिमम बेसिक सैलरी वाले लोगों का कुल वेतन 28,440 रुपये हो जाएगा.

वहीं, जिन कर्मचारियों को 60,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है, उनको अब 34,800 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे. फिलहाल उन्हें मार्च में हुई वृद्धि के बाद 33,000 रुपये डीए के तौर पर मिल रहा है. इसलिए, यह कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं है, लेकिन दिवाली से पहले एक अच्छी वृद्धि है.

मिनिमम पेंशन में कितना इजाफा?
9,000 की न्यूनतम पेंशन कैटेगरी में आने वाले पेंशनभोगियों को अतिरिक्त 270 रुपये मिलेंगे, जिससे उनकी कुल पेंशन रिवाइज 58 प्रतिशत दर पर 14,220 रुपये हो जाएगी. इससे पहले बार मार्च में इसे संशोधित किया गया था, जब कर्मचारियों के भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. बता दें कि सरकार साल में दो बार कर्मचारियों का DA बढ़ाती है.

8वां वेतन आयोग का इंतजार
उल्लेखनीय है सरकार द्वारा जनवरी में घोषित आठवां वेतन आयोग सैलरी और भत्तों में और संशोधन पर फैसला करेगा. हालांकि, नए पैनल के सदस्यों और कार्यकाल को लेकर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है.

