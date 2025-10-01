ETV Bharat / business

सरकारी कर्मचारियों के DA में तीन फीसदी बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी मिनिमम सैलरी? समझें पूरा कैलकुलेशन

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिससे डीए 58 प्रतिशत हो गया. दशहरा और दिवाली से पहले लिए गए इस फैसला के बाद 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में दूसरी बार डीए में बढ़ोतरी लेकर आएगा.

इस कदम से केंद्र सरकार के 49.2 लाख कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. इससे सरकार पर प्रति वर्ष 10,084 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा. यह वेतन परिवर्तन 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा.

3 प्रतिशत की वृद्धि से क्या होगा?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना कंज्युमर प्राइज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. इससे सातवें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारी की मासिक आय में 540 रुपये की वृद्धि होगी. इस वृद्धि से मिनिमम बेसिक सैलरी वाले लोगों का कुल वेतन 28,440 रुपये हो जाएगा.

वहीं, जिन कर्मचारियों को 60,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है, उनको अब 34,800 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे. फिलहाल उन्हें मार्च में हुई वृद्धि के बाद 33,000 रुपये डीए के तौर पर मिल रहा है. इसलिए, यह कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं है, लेकिन दिवाली से पहले एक अच्छी वृद्धि है.