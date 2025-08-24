ETV Bharat / business

इस बीमा कंपनी के ग्राहकों को नहीं मिलेगा कैशलेस इलाज, मरीजों को खुद भुगतान करना होगा - BAJAJ ALLIANZ CASHLESS FACILITY

1 सितंबर से बजाज अलायंज बीमा के पॉलिसीधारकों को कैशलेस इलाज नहीं मिलेगा. मरीजों को इलाज पहले भुगतान करना और बाद में रीइम्बर्समेंट लेना होगा.

सांकेतिक फोटो (IANS)
हैदराबाद: देश में स्वास्थ्य सेवा और बीमा के बीच तालमेल बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम है. पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल खर्च में तेजी से वृद्धि हुई है, वहीं बीमा कंपनियां और अस्पताल अक्सर टैरिफ और भुगतान के मुद्दों पर टकराते रहे हैं. ऐसे में पॉलिसीधारकों की सुविधा और वित्तीय सुरक्षा पर असर पड़ता है. इसी संदर्भ में दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में बजाज अलायंज इंश्योरेंस के ग्राहकों के लिए गंभीर खबर सामने आई है.

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (AHPI) ने अपने सदस्य अस्पतालों को 1 सितंबर 2025 से बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस के पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस इलाज बंद करने की सलाह दी है. यह कदम देशभर के लगभग 15,000 अस्पतालों, जिनमें मैक्स हेल्थकेयर और मेदांता जैसे प्रमुख अस्पताल शामिल हैं, को प्रभावित करेगा.

विवाद का कारण
अस्पतालों का आरोप है कि बजाज अलायंज ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट की दरों में बढ़ोतरी से इनकार किया, जबकि कंपनी ने अस्पतालों पर कम टैरिफ पर इलाज करने का दबाव डाला. अस्पतालों का कहना है कि क्लेम प्रक्रिया लंबी और पेचीदा हो गई है, और भुगतान में देरी तथा कटौती आम हो गई हैं.

मेडिकल खर्च और चुनौतियां
AHPI के डायरेक्टर जनरल गिरधर ग्यानी ने बताया कि भारत में मेडिकल खर्च हर साल 7-8% बढ़ रहा है. इसमें स्टाफ की सैलरी, दवाइयों की कीमत, बिजली-पानी और अन्य ओवरहेड शामिल हैं. उन्होंने कहा कि अगर पुराने रेट पर इलाज चलता रहा, तो अस्पतालों के लिए गुणवत्ता बनाए रखना कठिन होगा और मरीजों की सेहत प्रभावित हो सकती है.

इलाज बंद नहीं होगा: AHPI
AHPI ने स्पष्ट किया है कि इलाज बंद नहीं होगा, लेकिन कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. मरीजों को पहले इलाज का भुगतान करना होगा और बाद में बीमा कंपनी से रीइम्बर्समेंट लेना होगा. इसी तरह का नोटिस 22 अगस्त को केयर हेल्थ इंश्योरेंस को भी भेजा गया है.

पॉलिसीधारकों के लिए असर
इस फैसले से पॉलिसीधारकों में चिंता बढ़ी है. जब तक नया समझौता नहीं होता, उन्हें अपने खर्च खुद वहन करने होंगे. AHPI ने कहा है कि वे बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन अस्पतालों की सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी जाएगी.

