नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में रेपो रेट को 5.5% पर घटाकर आम लोगों को महंगाई से राहत देने और लोन सस्ता करने की कोशिश की है. लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने नए होम लोन ग्राहकों के लिए ब्याज दरों में 0.25% (25 बेसिस पॉइंट्स) की बढ़ोतरी कर दिया है, जिससे नए ग्राहक थोड़े प्रभावित होंगे.

नए होम लोन पर प्रभाव

SBI की होम लोन ब्याज दरें पहले 7.50% से 8.45% के बीच थीं. अब यह दायरा बढ़ाकर 7.50% से 8.70% कर दिया गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक ने न्यूनतम दर को नहीं बदला है. इसका मतलब यह है कि जिन नए ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर या CIBIL स्कोर कमजोर है, उन्हें अब ज्यादा ब्याज देना होगा. वहीं अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को अब भी 7.50% की शुरुआती दर पर लोन मिल सकता है.

पुराने ग्राहकों के लिए खुशखबरी

जहां नए ग्राहकों के लिए ब्याज दर बढ़ी है, वहीं पुराने ग्राहकों के लिए राहत भी आई है. SBI ने 15 अगस्त 2025 से अपने MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) में कटौती की है. एक साल का MCLR 8.80% से घटकर 8.75% हो गया है. जिन पुराने ग्राहकों का लोन MCLR से जुड़ा हुआ है, उनकी EMI अब ‘रीसेट डेट’ पर कम हो जाएगी.

RBI के रेट घटने के बावजूद SBI क्यों बढ़ा रहा है ब्याज दर?

EBLR (External Benchmark Lending Rate): यह अक्टूबर 2019 के बाद दिए गए नए होम लोन पर लागू होता है और RBI के रेपो रेट से जुड़ा होता है. फॉर्मूला: EBLR = रेपो रेट + बैंक का स्प्रेड (Credit Spread).

MCLR: यह बैंक का आंतरिक बेंचमार्क है, जो अक्टूबर 2019 से पहले के लोन पर लागू होता है.

SBI ने नए ग्राहकों के लिए अपने ‘स्प्रेड’ यानी रिस्क प्रीमियम को बढ़ाया है. इसका कारण यह है कि लगातार घटती ब्याज दरों से बैंक के मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है. इसलिए जिन ग्राहकों से वसूली का जोखिम ज्यादा है, उनसे बैंक अब थोड़ी ज्यादा ब्याज वसूल रहा है. SBI रिसर्च के अनुसार देश के लगभग 60% लोन अब EBLR से जुड़े हैं, इसलिए इसका असर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा.

क्या अब घर खरीदना महंगा हो जाएगा?

यह पूरी तरह आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करेगा.

यदि आपका क्रेडिट स्कोर 800+ है, तो आपको अभी भी सस्ता लोन मिलेगा.

स्कोर 700-750 के बीच वाले ग्राहकों को थोड़ी अधिक ब्याज दर चुकानी पड़ सकती है.

स्कोर 700 से कम वाले ग्राहकों के लिए होम लोन पहले से काफी महंगा हो जाएगा.

आपको क्या करना चाहिए?

लोन अप्लाई करने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर जरूर जांचें. यदि यह कम है, तो इसे सुधारने पर ध्यान दें. समय पर क्रेडिट कार्ड बिल और अन्य लोन की EMI चुकाना जरूरी है. इससे आपका स्कोर सुधरेगा और आपको सस्ता होम लोन लेने में मदद मिलेगी.

