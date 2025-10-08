ETV Bharat / business

भारत के सबसे बड़े बैंक ने ग्राहकों को दी राहत, सस्ती हो जाएगी EMI

HDFC Bank ने MCLR में कटौती की घोषणा की है. जिससे बैंक से गृह, व्यक्तिगत और व्यावसायिक ऋण लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी.

HDFC Bank cuts MCLR up to 15 bps, lowering EMIs for borrowers across home, personal, business loans
भारत के सबसे बड़े बैंक ने ग्राहकों को दी राहत, सस्ती हो जाएगी EMI (File Photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने दीपावली से पहले लोन लेने वाले ग्राहकों को तोहफा दिया है. निजी क्षेत्र के भारत के सबसे बड़े बैंक ने अपनी सीमांत निधि लागत-आधारित ऋण दर (MCLR) में कटौती की घोषणा की है. बैंक के इस फैसले से लोन की ईएमआई कम होगी.

एचडीएफसी बैंक के मुताबिक, संशोधित MCLR दरें 7 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हैं. यह संशोधन विभिन्न ऋण अवधि पर लागू होता है और बैंक के एमसीएलआर से जुड़े गृह, व्यक्तिगत और व्यावसायिक ऋण लेने वाले ग्राहकों को राहत प्रदान करता है.

संशोधित एमसीएलआर
एचडीएफसी बैंक ने चुनिंदा अवधियों पर अपने एमसीएलआर में 15 आधार अंकों (bps) तक की कटौती की है. संशोधन के बाद, एचडीएफसी बैंक का एमसीएलआर अब 8.40% से 8.65% के बीच है, जो पहले 8.55% से 8.75% के बीच था. ओवरनाइट एमसीएलआर 8.55% से घटकर 8.45% हो गया है, जबकि एक महीने की दर अब 8.40% है.

संशोधित एमसीएलआर
संशोधित एमसीएलआर (Source- HDFC)

15 आधार अंकों की कटौती के साथ तीन महीने की ऋण दर 8.45% हो गई है. वहीं, छह महीने और एक साल की दरें 10 आधार अंकों की कटौती के साथ अब 8.55% हैं. दो साल और तीन साल की दरों सहित लंबी अवधि के लिए ऋण दरें क्रमशः 8.60% और 8.65% निर्धारित की गई हैं.

ईएमआई में कमी आने की उम्मीद
एचडीएफसी बैंक के एमसीएलआर से जुड़े ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं, विशेष रूप से फ्लोटिंग-रेट ऋण, की ईएमआई में कमी आने की संभावना है. पॉलिसी रेपो दर पर 2.4% से 7.7% का मार्जिन जोड़कर गणना की जाने वाली गृह ऋण दरें वर्तमान में उधारकर्ता की प्रोफाइल और ऋण के प्रकार के आधार पर 7.90% से 13.20% तक हैं.

एमसीएलआर क्या है?
एमसीएलआर, भारत में बैंकों द्वारा ऋणों के लिए वसूली जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2016 में इसकी शुरुआत की थी. इसका मकसद बैंकों द्वारा निर्धारित की जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता लाना था. यह सुनिश्चित करता है कि ऋण लेने वालों से बैंक की निधि लागत से कम ब्याज दर न ली जाए, जब तक कि निर्दिष्ट न किया जाए.

एमसीएलआर में कटौती से ऋण लेने वालों पर वित्तीय बोझ कम होता है, जिससे मासिक भुगतान आसान हो जाता है. MCLR में कमी इस बात का संकेत है कि बैंक बदलती आर्थिक परिस्थितियों और मौद्रिक नीति पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं.

यह भी पढ़ें- UPI मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा क्या है? कैसे काम करती है, जानें इसके फायदे

For All Latest Updates

TAGGED:

HDFC BANK MCLREMIS FOR BORROWERSHOME LOANSPERSONAL LOANSMCLR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.