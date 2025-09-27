ETV Bharat / business

'पूरी दुनिया को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे'... रूस से कच्चे तेल की खरीद पर बोले हरदीप पुरी

मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, रूस से तेल खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है. सप्लाई बाधित होने पर वैश्विक ऊर्जा संकट और गंभीर परिणाम होंगे.

Etv Bharat
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर किसी भी तरह का अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर रूस की ओर से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे और पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा.

पुरी ने मुंबई में बातचीत करते हुए कहा कि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर है. वह रोज़ाना लगभग 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है. ऐसे में अगर इस सप्लाई को रोका गया तो वैश्विक स्तर पर खपत घटानी पड़ेगी और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा. उन्होंने कहा, “ऊर्जा ऐसी चीज है जिसके बिना काम नहीं चलता. अगर आप दूसरे सबसे बड़े उत्पादक को हटा देंगे, तो खपत कम करनी पड़ेगी और इसके नतीजे काफी गंभीर होंगे.”

उनका यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर रूस से कच्चा तेल और हथियार खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% शुल्क और 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. इसके बावजूद पुरी ने साफ किया कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और उसने हमेशा ईरान और वेनेजुएला जैसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन किया है.

उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर मूल्य सीमा (प्राइस कैप) तय की गई है और भारतीय कंपनियों को हमेशा कम दाम पर खरीदने के लिए कहा जाता है. पुरी ने यह भी बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि तुर्की, जापान और यूरोपीय संघ जैसे कई देश भी रूस से तेल आयात करते हैं. हालांकि, उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस समय रूस द्वारा दी जा रही छूट बहुत बड़ी नहीं है.

ऊर्जा बाजार की स्थिति पर बोलते हुए पुरी ने कहा कि तेल की कीमतों में संतुलन जरूरी है. उनका अनुमान है कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमत 65 से 68 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी रह सकती है. उन्होंने यह भी इशारा किया कि अमेरिका के लिए यह जरूरी है कि तेल की कीमतें बहुत नीचे न जाएं क्योंकि वहां की घरेलू राजनीति, महंगाई का खतरा और शेल गैस उद्योग पर असर पड़ सकता है.

पुरी ने कहा कि भारत की सरकारी तेल कंपनियां पूरी तरह स्वायत्त हैं और वे पेशेवर बोर्ड और प्रबंधन के जरिए यह तय करती हैं कि उन्हें किस देश से कच्चा तेल खरीदना है.

यह भी पढ़ें- अच्छी खबर! अंडमान में प्राकृतिक गैस की खोज, कुएं की खुदाई में मिले संकेत

For All Latest Updates

TAGGED:

मंत्री हरदीप सिंह पुरीUS TRADE TARIFFSINDIA RUSSIA TRADEHARDEEP PURI STATEMENTRUSSIAN CRUDE OIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.