ETV Bharat / business

'पूरी दुनिया को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे'... रूस से कच्चे तेल की खरीद पर बोले हरदीप पुरी

मुंबई: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर किसी भी तरह का अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर रूस की ओर से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे और पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा.

पुरी ने मुंबई में बातचीत करते हुए कहा कि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर है. वह रोज़ाना लगभग 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है. ऐसे में अगर इस सप्लाई को रोका गया तो वैश्विक स्तर पर खपत घटानी पड़ेगी और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा. उन्होंने कहा, “ऊर्जा ऐसी चीज है जिसके बिना काम नहीं चलता. अगर आप दूसरे सबसे बड़े उत्पादक को हटा देंगे, तो खपत कम करनी पड़ेगी और इसके नतीजे काफी गंभीर होंगे.”

उनका यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर रूस से कच्चा तेल और हथियार खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% शुल्क और 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. इसके बावजूद पुरी ने साफ किया कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और उसने हमेशा ईरान और वेनेजुएला जैसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन किया है.

उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर मूल्य सीमा (प्राइस कैप) तय की गई है और भारतीय कंपनियों को हमेशा कम दाम पर खरीदने के लिए कहा जाता है. पुरी ने यह भी बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि तुर्की, जापान और यूरोपीय संघ जैसे कई देश भी रूस से तेल आयात करते हैं. हालांकि, उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस समय रूस द्वारा दी जा रही छूट बहुत बड़ी नहीं है.