62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर - HAL DEFENCE DEAL

केंद्र ने 62,000 करोड़ रुपये में HAL से 97 LCA Mk1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी.सौदा मिग-21 बेड़े के प्रतिस्थापन में अहम है.

सांकेतिक फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 11:51 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 1:28 PM IST

नई दिल्ली: भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को 62,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर सौंपा है. इस सौदे के तहत HAL भारतीय वायुसेना के लिए 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk1A का निर्माण करेगी. यह विमान स्वदेशी तेजस कार्यक्रम का उन्नत संस्करण है, जिसे मिग-21 बेड़े के क्रमिक प्रतिस्थापन के लिए तैयार किया गया है.

सुरक्षा कैबिनेट से मंजूरी
HAL ने एनएसई पर एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 19 अगस्त को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. कंपनी का कहना है कि नया अनुबंध फरवरी 2021 में मिले पहले बड़े ऑर्डर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण समझौता है.

वायुसेना को मिलेगा आधुनिक तेजस
LCA Mk1A लड़ाकू विमान अत्याधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और आधुनिक हथियार क्षमता से लैस है. यह न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, बल्कि विदेशी विमानों पर निर्भरता भी घटाएगा. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा भारत की स्वदेशी विनिर्माण नीति और "मेक इन इंडिया" अभियान को नई ऊर्जा देगा.

शेयर बाज़ार पर असर
बड़े सौदे की खबर का असर तुरंत शेयर बाज़ार में दिखाई दिया. गुरुवार सुबह 11 बजे तक HAL के शेयर 0.82% बढ़कर 4,505 रुपये पर पहुंच गए. इंट्रा-डे हाई 4,522 रुपये रहा. पिछले एक हफ्ते में शेयरों में मामूली बढ़त दर्ज हुई है, जबकि साल 2025 की शुरुआत से अब तक 8% से अधिक की वृद्धि हुई है.

उत्पादन और डिलीवरी की तैयारी
कंपनी के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि वर्ष 2026 से पहले चरण की डिलीवरी शुरू हो जाएगी. शुरुआती बैच में छह जेट दिए जाएंगे. इंजन आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के बाद अब उत्पादन प्रक्रिया तेज की जा रही है.

उद्योग और रक्षा पर सकारात्मक असर
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) पहले ही 1.05 लाख करोड़ रुपये के दस प्रमुख सौदों को मंजूरी दे चुकी है. विश्लेषकों का मानना है कि इस अनुबंध से न सिर्फ HAL बल्कि पूरे एयरोस्पेस उद्योग को मजबूती मिलेगी. देश में छोटे व मध्यम उद्यमों को भी सप्लाई चेन में अवसर मिलेगा.

62,000 करोड़ रुपये का यह सौदा भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगा. HAL का तेजस Mk1A आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की रीढ़ साबित हो सकता है.

