ETV Bharat / business

एच1बी वीजा फीस में बढ़ोतरी से IT शेयरों में बिकवाली; विशेषज्ञों को दिखा भारत का सुनहरा भविष्य

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नया एच1बी वीजा शुल्क भारतीय आईटी फर्मों के लिए अल्पकालिक चुनौतियां पैदा करेगा. हालांकि बाद में फायदा होगा.

H1B Visa
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 4:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: शुक्रवार, 19 सितंबर को अमेरिकी बाजारों में भारतीय आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई. यह गिरावट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा आवेदनों पर 1,00,000 डॉलर का भारी वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की खबरों के बाद आई.

अमेरिकी बाजार में दिन के कारोबार के दौरान इंफोसिस एडीआर में 3.41 प्रतिशत, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में लगभग 4.75 प्रतिशत और विप्रो लिमिटेड में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. यह बिकवाली तब हुई जब बाजार एच-1बी मार्ग के माध्यम से कुशल भारतीय पेशेवरों को नियुक्त करने वाली कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय बोझ की प्रतिक्रिया दे रहा था.

वीजा शुल्क में वृद्धि सीधे तौर पर उस लागत-प्रभावी स्टाफिंग मॉडल के लिए खतरा है, जिसका इस्तेमाल भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिकी परियोजनाओं के लिए लंबे समय से करती आ रही हैं. एच1बी कार्यक्रम पहले से ही नीतिगत दबाव में है, और इस ताजा वित्तीय झटके ने इस क्षेत्र के लिए अनिश्चितता की एक नई परत खड़ी कर दी है. हालांकि भारतीय कंपनियां अमेरिका में स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां धीरे-धीरे बढ़ा रही हैं, लेकिन वीजा शुल्क में अचानक वृद्धि से मुनाफे पर असर पड़ने और विदेशी परिचालनों पर रणनीतिक पुनर्विचार करने की आशंका है.

अल्पकालिक दर्द: विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नया एच1बी वीजा शुल्क भारतीय आईटी फर्मों के लिए अल्पकालिक चुनौतियां पैदा करेगा. इससे आईटी शेयरों में 10 से 15 फीसदी की गिरावट आ सकती है. हालांकि, लंबे समय में, इसका भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि अधिक कुशल पेशेवर वापस लौटेंगे और अमेरिकी कंपनियां भारत को अधिक काम आउटसोर्स करने के लिए मजबूर होंगी.

शेयर बाजार विशेषज्ञ अंबरीश बालिगा ने ईटीवी भारत को बताया कि कुछ शेयरों में पहले ही थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन सोमवार को भारतीय बाजार खुलने पर हम आईटी शेयरों में तेज गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं. उनके अनुसार यह गिरावट 10 से 15 फीसदी के बीच हो सकती है और अगर तुरंत नहीं, तो अगले दो से तीन दिनों में निश्चित रूप से दिखाई देगी.

इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी वीजा की लागत आसमान छू रही है, जिससे कंपनियों के लिए नए वीजा के लिए आवेदन करना या मौजूदा वीजा का नवीनीकरण कराना मुश्किल हो गया है. परिणामस्वरूप, कई कर्मचारी अपने देश लौटने को मजबूर हो सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट होने लगेगा कि इन नई परिस्थितियों में काम कैसे जारी रहेगा. अमेरिका में लोग आमतौर पर काम के लिए दूर जाना पसंद नहीं करते.

भारतीय पेशेवर बिना किसी सांस्कृतिक या कार्य-संबंधी समस्या के सुचारु संचालन में मदद कर रहे थे. अब उनके बिना, खासकर आईटी क्षेत्र में, चीज़ें और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी. अंततः अमेरिका के पास भारत या किसी अन्य देश को और अधिक काम आउटसोर्स करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा. इसलिए, हालांकि यह स्थिति भारत के लिए अल्पकालिक चुनौतियाँ पैदा कर सकती है, लेकिन दीर्घावधि में, यह हमारे पक्ष में काम करेगी.

भारत के लिए अवसर: देश की प्रमुख भर्ती फर्मों के प्रबंध निदेशक सुनील गोयल ने ईटीवी भारत को बताया कि यह कदम व्यक्तियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है, खासकर उन लोगों को जो पढ़ाई के लिए या अपने कौशल को उन्नत करने के लिए अमेरिका जाते हैं. हालांकि, आज की दुनिया में बहुत सारे वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध हैं, और इसमें से बहुत कुछ अब भारत से ही किया जा सकता है.

अल्पावधि में, यह निर्णय निश्चित रूप से भारतीय कंपनियों को प्रभावित करेगा, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे अमेरिका को कुशल पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारा काम अनिवार्य रूप से भारत जैसे देशों में स्थानांतरित हो जाएगा.

उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों की कमाई में निश्चित रूप से गिरावट आएगी, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा प्रवाह पर इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है. कारण सरल है कि अमेरिका में रहने की लागत बहुत अधिक है, इसलिए अपने खर्चों को कवर करने के बाद, लोग जो भी पैसा भारत वापस भेजते हैं, वह डॉलर के संदर्भ में बहुत बड़ी राशि नहीं होती है.

इस कदम का एक फायदा यह है कि कई कुशल पेशेवर भारत लौट सकते हैं और जैसे-जैसे अधिक अमेरिकी कंपनियां अपना काम यहां आउटसोर्स करती हैं, इससे भारतीयों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें -

Explainer: भारत सहित दुनिया भर के देशों पर कैसा पड़ेगा H1B Visa का असर, USA लड़खाएगा या दौड़ पड़ेगा, जानें A to Z

For All Latest Updates

TAGGED:

IT STOCKINDIAOPPORTUNITY FOR INDIAH1B VISA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को

'कल्कि 2898 एडी 2' से OUT होते ही दीपिका पादुकोण ने शुरू की 'किंग' की शूटिंग, शाहरुख खान संग छठी बार करेंगी काम

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, H-1बी वीजा के लिए देने होंगे 89 लाख रुपये

शारदीय नवरात्रि 2025: इन राशियों को मिलेगा छप्पड़फाड़ धन, होंगे मालामाल, मां दुर्गा शुरू करेंगी गोल्डन टाइम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.