क्या एच1बी वीजा पर भी एक्शन लेंगे ट्रंप, टैरिफ के बाद क्यों हो रही चर्चा, जानें - H1 B VISA

क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एच1 बी वीजा की संख्या में कटौती करेंगे ?

Donald Trump, US president
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 7:41 PM IST

नई दिल्ली : क्या अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव का असर यूएस वर्क वीजा पर भी पड़ेगा, इसको लेकर मंथन जारी है. भारत लंबे समय से मांग करता रहा है कि यहां के अधिक से अधिक प्रोफेशनल्स को अमेरिकी वीजा मिलना चाहिए. यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत के टेक प्रोफेशनल्स की पहली प्राथमिकता अमेरिका और अमेरिकी कंपनियां रही हैं. लेकिन टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप ने जो स्टैंड लिया है, उससे उन खबरों को बल मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एचवन बी वीजा को कहीं समाप्त न कर दिया जाए.

इन प्रोफेशनल्स के जरिए भारतीय आईटी कंपनियों को भी मजबूती मिली है. लेकिन जब से ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं, उन्होंने अमेरिका में इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है. ट्रंप का सीधा आरोप है कि विदेश से आने वाले प्रोफेशनल्स अमेरिकी युवाओं की नौकरियों के अवसरों को कम कर रहे हैं. पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें आती रहीं हैं कि एचवन बी वीजा अनुमोदन में अमेरिका देरी कर रहा है, प्रक्रियाओं को लगातार जटिल से जटिलतर बनाने की कोशिश हो रही है.

अमेरिकी प्रशासन ने एचवन बी वीजा के लिए नया प्रस्ताव दिया है. इसके तहत वर्तमान लॉटरी प्रणाली खत्म हो जाएगी. इसकी जगह पर वेतन आधारित चयन प्रक्रिया को लाया जा सकता है. इसका लाभ जिनकी सैलरी ज्यादा है, वैसे आवेदकों को मिलेगा. नुकसान उन छात्रों का होगा, जो फ्रेशर्स हैं और जिन्होंने अमेरिका जाकर अपने करियर को ऊंची उड़ान देने का फैसला किया है.

वीजा पाने की नई प्रक्रियाओं में सोशल मीडिया स्कैनिंग भी शामिल है. यानी आपके अकाउंट की समीक्षा की जाएगी. इससे सबसे ज्यादा नए छात्रों को ही परेशानी होगी. सोशल मीडिया पर बढ़ती निगरानी के कारण न्यू स्टूडेंट वीजा नियुक्तियां रुक गई हैं. लिहाजा अमेरिका में अध्ययन की योजना बना रहे भारतीय छात्रों में चिंता बढ़ गई है.

ट्रंप ने जब से गद्दी संभाली है, तब से वहां के कुछ दक्षिणपंथी सांसदों ने भारतीयों के लिए एच-वन बी वीजा समाप्त करने की मांग की है. कुछ सांसदों ने इनकी संख्या सीमित करने को कहा है. एच-1बी नीति में कोई भी परिवर्तन सीधे तौर पर भारतीय प्रोफेशनल्स और आउटसोर्सिंग फर्मों को प्रभावित करेगा. अधिकांश लोग वहां पर अस्थायी वीजा पर जाते हैं. उऩ पर सबसे अधिक खतरा है. अमेरिका में आव्रजन, नौकरियां और विदेशी प्रौद्योगिकी साझेदारी घरेलू बहसों में विवाद का विषय बनते जा रहे हैं. ऐसे में अमेरिकी लेबर मार्केट में भारत का मार्ग नए सिरे से जांच के दायरे में आ सकता है.

अमेरिकी प्रशासन ने वीजा बॉन्ड की भी शुरुआत की है. इसके तहत टूरिस्ट और प्रोफेशनल्स को 15 हजार डॉलर तक जमा कराने की आवश्यकता है. हालांकि, अभी तक भारत को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में इसे भी शामिल किया जा सकता है. कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों को भी इससे बाहर रखा गया है.

अमेरिका ने यह नियम उनके लिए बनाया है, जिनके नागरिक वहां जाते हैं, लेकिन वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक वहां टिके रहते हैं. इसलिए जो लोग टूरिस्ट या बिजनेस प्रोफेशनल्स की तरह जाना चाहते हैं, उनके लिए वीजा बॉन्ड की शुरुआत की गई है.

क्या है एचवन बी वीजा

एचवन बी वीजा एक गैर आप्रवासी वीजा है. इसके तहत कुशल विदेशी प्रोफेशनल्स को वीजा जारी किया जाता है. आमतौर पर इंजीनियरिंग, आईटी और फाइनेंस से जुड़े प्रोफेशनल्स इसके आवेदक होते हैं. इसके लिए अमेरिकी नियोक्ता को विदेशी कर्मचारी को प्रायोजित करना होता है. यूएससीआईएस के पास आवश्यक याचिकाएं दायर करनी होती हैं. इस समय एक साल में 65 हजार एचवन बी वीजा जारी किए जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त जिनके पास एडवांस्ड डिग्री है, उनके लिए 20 हजार वीजा जारी किए जाते हैं. तीन साल पर इसे रेन्यू कराया जाता है. हालांकि, यहां बता दें कि एच-1बी ग्रीन कार्ड नहीं है. अगर आप अमेरिका में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रीन कार्ड अप्लीकेशन दाखिल करना होता है.

