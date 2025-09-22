ETV Bharat / business

GST में कटौती से यात्रा और होटल खर्च में होगी बड़ी राहत, अब ठहरना और सस्ता होगा

इसके साथ ही, सप्ताहांत यात्रा, तीर्थयात्रा सर्किट, विरासत पर्यटन और पर्यावरण-पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी तेजी आने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से नए होटल, होमस्टे और गेस्टहाउस में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी.

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में होटलों पर कर ढांचा सरल किया. अब 7,500 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटलों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (बिना आईटीसी) कर दिया गया है. इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए होटल में ठहरना अब और सस्ता होगा. सरकार का कहना है कि यह बदलाव भारत के आतिथ्य कर ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगा, जिससे विदेशी पर्यटक भी भारतीय गंतव्यों की ओर आकर्षित होंगे.

नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार से लागू नई जीएसटी दरों को देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बड़ा कदम बताया है. सरकार का कहना है कि इन संशोधित दरों से न केवल पर्यटन क्षेत्र और किफायती होगा, बल्कि सार्वजनिक परिवहन की सुलभता बढ़ेगी और कारीगरों व सांस्कृतिक उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी.

GST में कटौती: संस्कृति क्षेत्र में आएगी बड़ी राहत (PIB)

सार्वजनिक परिवहन होगा सस्ता

बसों और मिनी बसों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे उनकी शुरुआती लागत में कमी आएगी और यह बेड़े संचालकों, स्कूलों, कॉरपोरेट्स, टूर ऑपरेटरों और राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए अधिक किफायती होंगे.

इस कदम से अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में बसों के किराए कम हो सकते हैं, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी. साथ ही, निजी वाहनों की बजाय साझा या सार्वजनिक परिवहन अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी. सरकार का मानना है कि इससे बेड़े के विस्तार और आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार होगा.

कारीगरों और सांस्कृतिक उद्योगों को संबल

कला और सांस्कृतिक वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार ने कहा कि यह कदम मंदिर कला, लोक अभिव्यक्ति, लघु चित्रकला, प्रिंटमेकिंग और पत्थर शिल्प जैसी पारंपरिक कलाओं को बचाने और बढ़ावा देने में सहायक होगा. इससे न केवल कारीगरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि भारतीय संस्कृति और शिल्पकला को वैश्विक स्तर पर नई पहचान भी मिलेगी.

GST में कटौती: होटल, बस और संस्कृति क्षेत्र में आएगी बड़ी राहत (PIB)

समग्र प्रभाव

सरकार का कहना है कि ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सतत और समावेशी विकास की दिशा में उठाया गया एक रणनीतिक कदम है. इससे पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों को मजबूती, पारंपरिक कारीगरों को समर्थन और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा. इन उपायों से आर्थिक विकास तेज़ होगा, रोजगार सृजित होंगे और वैश्विक मंच पर भारत की छवि एक जीवंत और समावेशी गंतव्य के रूप में और मजबूत होगी.

