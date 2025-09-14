GST सुधारों से MSME सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा, विकास और रोजगार की रफ्तार बढ़ेगी
विशेषज्ञों का मानना है कि GST सुधार से MSME सेक्टर को बढ़त मिलेगी, महिलाओं,ग्रामीण उद्यमियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे.
नई दिल्ली: सरकार ने हाल ही में कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि छोटे और मझोले उद्यमों (MSME) को भी बड़ा सहारा मिलेगा. इन सुधारों का असर ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स, हस्तशिल्प और चमड़ा उद्योग जैसे कई सेक्टरों पर दिखाई देगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से सप्लाई चेन मजबूत होगी, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत
सरकार ने दोपहिया वाहन, कार, बस और ट्रैक्टर पर जीएसटी घटा दिया है. ट्रैक्टर (1800 cc से कम) पर जीएसटी 5% कर दिया गया है, जिससे भारत की वैश्विक ट्रैक्टर निर्माण नेतृत्व की स्थिति और मजबूत होगी. वहीं, ट्रक और डिलीवरी वैन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी और महंगाई पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी. बसों (10+ सीट) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे स्कूली और मजदूर परिवहन सस्ता होगा.
खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग को बढ़ावा
खाद्य उत्पादों पर जीएसटी को 12%/18% से घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया है. इससे छोटे खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, क्षेत्रीय ब्रांड और डेयरी सहकारी समितियों को फायदा होगा. दूध और पनीर पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है, जबकि घी और मक्खन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. दूध के कैन पर भी जीएसटी अब केवल 5% रहेगा. इससे किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और पोषण सुरक्षा को बड़ा लाभ मिलेगा.
वस्त्र और परिधान उद्योग में राहत
वस्त्र उद्योग के लिए मैन-मेड फाइबर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी 5% टैक्स स्लैब अब ₹2,500 तक के कपड़ों पर लागू होगा (पहले ₹1,000 तक था). इससे खासतौर पर महिला श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और टियर-2/3 शहरों में कपड़ों की मांग बढ़ेगी.
चमड़ा, सीमेंट और लकड़ी उत्पादों में कटौती
चमड़े के जूते और उत्पादों पर (₹2,500 से कम के सामान पर) जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इससे चमड़ा उद्योग और फुटवियर बनाने वाली MSME इकाइयों को राहत मिलेगी. सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे आवास सस्ता होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, चावल की भूसी से बने बोर्ड, बांस फ्लोरिंग जैसे कृषि-आधारित लकड़ी उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
व्यापक प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से न केवल MSME सेक्टर को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी बल्कि महिलाओं, ग्रामीण उद्यमियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नए अवसर भी खुलेंगे. सरकार का दावा है कि इन कदमों से अर्थव्यवस्था को समावेशी गति मिलेगी और भारत घरेलू व वैश्विक बाजारों में और मजबूत बनेगा.
