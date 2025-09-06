ETV Bharat / business

GST कटौती से बढ़ेगी बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट मांग, उपभोग में 10% तक उछाल संभव

जीएसटी सुधारों से किसानों, उपभोक्ताओं और सहकारी समितियों को राहत मिलेगी. कीमतें घटेंगी, क्रेडिट मांग बढ़ेगी, ग्रामीण और रिटेल बाजारों में उपभोग बढ़ेगा.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
author img

By IANS

Published : September 6, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों से बैंकों को उम्मीद है कि रिटेल, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में क्रेडिट मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आय बढ़ने और निवेश तेज होने से व्यवसायों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी.

बैंकिंग सेक्टर की उम्मीदें
इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह सुधार अर्थव्यवस्था में व्यापक असर डालेगा. वितरकों और रिटेलर्स की नकदी प्रवाह सुधरेगी, छोटे व्यवसायों को कार्यशील पूंजी तक अधिक पहुंच मिलेगी और मांग बढ़ने से क्रेडिट की आवश्यकता भी बढ़ेगी. उन्होंने इसे “विकसित भारत” की दृष्टि से समावेशी विकास का उत्प्रेरक बताया.

ग्रामीण बाजारों में उपभोग बढ़ेगा
श्रीवास्तव के अनुसार अगले दो तिमाहियों में ग्रामीण बाजारों में उपभोग में 8–10% तक वृद्धि हो सकती है. किसानों को कृषि उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किए जाने से सीधा फायदा मिलेगा.

उपभोक्ताओं को राहत
दूध, डेयरी उत्पाद, घरेलू वस्तुएं और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर जीएसटी कम होने से उपभोक्ताओं का बोझ घटेगा. वहीं वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउसिंग मैटीरियल पर टैक्स कटौती से इन क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी. बीमा पॉलिसियों को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिए जाने से वित्तीय समावेशन को बल मिलेगा.

क्रेडिट ग्रोथ का नया मौका
केयरएज रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी कटौती से वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम कीमत घटेगी, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी. इससे विशेषकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री बढ़ सकती है.

उन्होंने बताया कि बैंकों को ऑटो लोन और पर्सनल लोन की मांग में उछाल देखने को मिलेगा. वर्तमान में बैंकों के कुल क्रेडिट में हाउसिंग लोन का हिस्सा 16.7%, वाहन लोन 3.5%, क्रेडिट कार्ड 1.6% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन 0.1% है.

यह भी पढ़ें- 65,000 से 1.45 लाख रुपये तक सस्ती होंगी टाटा की कारें, कंपनी देगी GST कटौती का लाभ

For All Latest Updates

TAGGED:

GST RATE CUT INDIADAIRY PRODUCTS GSTMSME CREDIT DEMANDGST REFORMS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.