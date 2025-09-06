GST कटौती से बढ़ेगी बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट मांग, उपभोग में 10% तक उछाल संभव

ETV Bharat / business

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों से बैंकों को उम्मीद है कि रिटेल, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में क्रेडिट मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आय बढ़ने और निवेश तेज होने से व्यवसायों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी.

बैंकिंग सेक्टर की उम्मीदें

इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह सुधार अर्थव्यवस्था में व्यापक असर डालेगा. वितरकों और रिटेलर्स की नकदी प्रवाह सुधरेगी, छोटे व्यवसायों को कार्यशील पूंजी तक अधिक पहुंच मिलेगी और मांग बढ़ने से क्रेडिट की आवश्यकता भी बढ़ेगी. उन्होंने इसे “विकसित भारत” की दृष्टि से समावेशी विकास का उत्प्रेरक बताया.

ग्रामीण बाजारों में उपभोग बढ़ेगा

श्रीवास्तव के अनुसार अगले दो तिमाहियों में ग्रामीण बाजारों में उपभोग में 8–10% तक वृद्धि हो सकती है. किसानों को कृषि उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किए जाने से सीधा फायदा मिलेगा.

उपभोक्ताओं को राहत

दूध, डेयरी उत्पाद, घरेलू वस्तुएं और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर जीएसटी कम होने से उपभोक्ताओं का बोझ घटेगा. वहीं वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउसिंग मैटीरियल पर टैक्स कटौती से इन क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी. बीमा पॉलिसियों को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिए जाने से वित्तीय समावेशन को बल मिलेगा.