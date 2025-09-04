ETV Bharat / business

GST 2.0: नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, मैप और चार्ट टैक्स फ्री - GST ON SCHOOL STATIONERY

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद जीएसटी की दरों में उल्लेखनीय कटौती की घोषणा की.

GST On School Stationery
नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, मैप और चार्ट टैक्स फ्री (सांकेतिक तस्वीर (DOMS))
Published : September 4, 2025 at 4:02 PM IST

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में कई स्टेशनरी वस्तुओं पर टैक्स दरों में बड़ी कटौती की घोषणा की गई है. पहले स्टेशनरी वस्तुओं पर 12 पर्सेंट की कर दर लागू थी, अब रिवाइस दरों के अनुसार, कई स्टेशनरी वस्तुएं टैक्स- फ्री होंगी.

जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाया गया है, उनमें सभी तरह के मैप, हाइड्रोग्राफिक या इसी तरह के चार्ट (एटलस, वॉल मैप, टोपोग्राफिक्ल प्लान और ग्लोब), पेंसिल शार्पनर, पेंसिल (प्रोपेलिंग या स्लाइडिंग पेंसिल सहित) क्रेयॉन, पेस्टल,,ड्राइंग चारकोल, चाक, रबड़, प्रैक्टिकल बुक, ग्राफ बुक और नोटबुक शामिल हैं. पहले ये सभी वस्तुएं 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती थीं, सिवाय रबड़ के, जिन पर 5 पर्सेंट टैक्स लगता था.

स्कूल की सामग्री और अधिक किफायती होने की उम्मीद
इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी वाले कागज या पेपरबोर्ड से बने बॉक्स, पाउच, वॉलेट और राइटिंग कम्पेंडियम्स पर अब 12 पर्सेंट के बजाय 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. इस कदम से छात्रों के लिए स्कूल की सामग्री और अधिक किफायती होने की उम्मीद है और साथ ही स्टेशनरी कंपनियों की मांग में भी वृद्धि होगी.

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद जीएसटी की दरों में उल्लेखनीय कटौती की घोषणा की. उन्होंने कहा कि नई स्वीकृत टू-टेयर टैक्स सिस्टम से आम आदमी को बहुत लाभ होगा.

कब से लागू होंगे रिवाइज दरें?
सीतारमण ने घोषणा की कि नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होंगी. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद, सीतारमण ने कहा कि ये सुधार आम आदमी को प्राथमिकता देने वाले हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि "आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज़्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है."

इसके अलावा, उन्होंने श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लाभों पर प्रकाश डाला, और प्रमुख आर्थिक कारकों पर ध्यान केंद्रित किया.

