नई दिल्ली: उद्योग जगत के जानकारों ने गुरुवार को कहा कि सीमेंट पर जीएसटी दर में कटौती से न केवल घरेलू निर्माताओं को मदद मिलेगी, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास की गति भी तेज होगी और भारत में औद्योगिक विस्तार को भी बढ़ावा मिलेगा.

सीमेंट निर्माता संघ (सीएमए) ने कहा कि जीएसटी में कटौती से वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के साथ समान अवसर पैदा करके भारतीय सीमेंट उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है।

सीएमए अध्यक्ष नीरज अखौरी ने कहा, "लंबे समय से, सीमेंट पर स्टील और कई अन्य निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों की तुलना में आवश्यक निर्माण सामग्री में सबसे ऊंची दरों पर कर लगाया जाता रहा है. दर को घटाकर 18 प्रतिशत करने से यह लंबे समय से चली आ रही विसंगति दूर होगी और अन्य प्रमुख सामग्रियों के साथ समानता सुनिश्चित होगी."

जीएसटी परिषद ने बुधवार को सीमेंट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी.

इस कदम का स्वागत करते हुए, श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक अखौरी ने कहा कि सीमेंट बुनियादी ढांचे और आवास के लिए एक आधारभूत सामग्री है, और इस कदम से खपत में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे किफायती आवास सहित बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

अम्बुजा सीमेंट्स और एसीसी के स्वामित्व वाली अदानी सीमेंट ने कहा कि सीमेंट पर शुल्क में कमी से 'देश के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी, औद्योगिक विस्तार को गति मिलेगी और भारत की बहु-खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की गति मजबूत होगी.'

अडानी सीमेंट के सीईओ विनोद बहेटी ने कहा, "यह सुधार करों को तर्कसंगत बनाने से कहीं अधिक है. यह आत्मविश्वास, गति और उद्देश्य का संकेत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के विकास का अगला युग एक ऐसी नींव पर निर्मित हो जो अधिक मजबूत, स्मार्ट और टिकाऊ हो."

उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमेंट के लिए एक प्रगतिशील नीति भारत के भविष्य में एक सीधा निवेश है. बाहेती ने कहा, "यह कदम क्षमता विस्तार, विश्वस्तरीय अनुसंधान एवं विकास द्वारा समर्थित प्रीमियम और टिकाऊ समाधान प्रदान करने और भारत की विकास गाथा को आधार देने वाले बुनियादी ढांचे को ऊर्जा प्रदान करने के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है."

ग्रांट थॉर्नटन भारत पार्टनर और कर विवाद प्रबंधन प्रमुख मनोज मिश्रा के अनुसार, यह रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक राहत है.

उन्होंने कहा, "किफायती आवास में कुल परियोजना लागत में निर्माण सामग्री का हिस्सा लगभग 30-35 प्रतिशत होता है. इसमें सीमेंट सबसे अधिक लागत-गहन घटकों में से एक है. डेवलपर्स के लिए, यह कमी कम मार्जिन वाले श्रम-गहन क्षेत्र में कार्यशील पूंजी के दबाव को कम करती है, जिससे परियोजना की बेहतर व्यवहार्यता और समय पर निष्पादन को बढ़ावा मिलता है."

सीएमए के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय सीमेंट उद्योग की कुल स्थापित क्षमता लगभग 700 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है.

उद्योग में एकीकरण का दौर चल रहा है, जिसमें आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक, जिसकी क्षमता 200 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक है, और अदानी समूह की कंपनी अदानी सीमेंट, जिसकी क्षमता 100 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक है, छोटी कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है.

उद्योग को चालू वित्त वर्ष में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जिसे सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और ग्रामीण आवास पर खर्च से मदद मिलेगी, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 में इसमें मंदी का दौर रहा था.