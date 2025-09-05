ETV Bharat / business

GST कटौती का असर, दोपहिया बिक्री 6% और यात्री वाहन 3% बढ़ने की संभावना - DEMAND FOR TWO WHEELERS

चालू वित्त वर्ष में दोपहिया बिक्री 5-6% और पीवी बिक्री 2-3% बढ़ने की उम्मीद.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: देश का ऑटोमोबाइल उद्योग त्योहारी सीजन से पहले राहत की खबर लेकर आया है. क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल द्वारा 22 सितंबर से लागू की जाने वाली दो-दर संरचना (5% और 18%) घरेलू वाहनों की मांग को नया प्रोत्साहन देगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहिया और यात्री वाहन (पीवी), जो उद्योग के वॉल्यूम का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा हैं, की मांग में सुधार की संभावना है. इस वित्त वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 5-6 प्रतिशत और यात्री वाहनों में 2-3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि नई टैक्स संरचना न केवल मांग को बढ़ाएगी बल्कि अनुपालन को सरल बनाएगी और सहज अंतरराज्यीय कराधान के जरिए रसद लागत को भी कम करेगी.

संशोधित ढांचे के तहत, छोटे पीवी, 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन, वाणिज्यिक वाहन (सीवी) और तिपहिया वाहनों पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएंगी. मध्यम और बड़े पीवी पर भी 3-7 प्रतिशत की कटौती मिलेगी. वहीं, ट्रैक्टरों पर कर की दरें क्रमशः 12 और 28 प्रतिशत से घटकर 5 और 18 प्रतिशत हो जाएंगी.

हालांकि, 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर कर का बोझ और बढ़ेगा. इन पर दरें 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी जाएंगी. रिपोर्ट बताती है कि इससे प्रीमियम बाइक सेगमेंट पर दबाव बढ़ेगा.

क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक पूनम उपाध्याय ने कहा कि नई संरचना और बढ़ती मांग से वाहन कंपनियों का नकदी प्रवाह बेहतर होगा और मार्जिन में सुधार आएगा. इससे उनकी क्रेडिट प्रोफाइल पहले से ज्यादा मजबूत होगी.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवरात्रि और त्योहारी सीजन में नए लॉन्च, ब्याज दरों में नरमी और बेहतर सामर्थ्य से सेक्टर को अतिरिक्त सहारा मिलेगा. हालांकि, 1 अक्टूबर 2025 से सीवी के लिए अनिवार्य एसी केबिन का नियम लागू होगा, जिससे लागत बढ़ सकती है, लेकिन कम जीएसटी इसका असर संतुलित कर देगा.

यह भी पढ़ें- UPI से अब 24 घंटे में 10 लाख तक का लेनदेन संभव, 15 सितंबर से लागू

नई दिल्ली: देश का ऑटोमोबाइल उद्योग त्योहारी सीजन से पहले राहत की खबर लेकर आया है. क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल द्वारा 22 सितंबर से लागू की जाने वाली दो-दर संरचना (5% और 18%) घरेलू वाहनों की मांग को नया प्रोत्साहन देगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहिया और यात्री वाहन (पीवी), जो उद्योग के वॉल्यूम का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा हैं, की मांग में सुधार की संभावना है. इस वित्त वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 5-6 प्रतिशत और यात्री वाहनों में 2-3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि नई टैक्स संरचना न केवल मांग को बढ़ाएगी बल्कि अनुपालन को सरल बनाएगी और सहज अंतरराज्यीय कराधान के जरिए रसद लागत को भी कम करेगी.

संशोधित ढांचे के तहत, छोटे पीवी, 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन, वाणिज्यिक वाहन (सीवी) और तिपहिया वाहनों पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएंगी. मध्यम और बड़े पीवी पर भी 3-7 प्रतिशत की कटौती मिलेगी. वहीं, ट्रैक्टरों पर कर की दरें क्रमशः 12 और 28 प्रतिशत से घटकर 5 और 18 प्रतिशत हो जाएंगी.

हालांकि, 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर कर का बोझ और बढ़ेगा. इन पर दरें 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी जाएंगी. रिपोर्ट बताती है कि इससे प्रीमियम बाइक सेगमेंट पर दबाव बढ़ेगा.

क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक पूनम उपाध्याय ने कहा कि नई संरचना और बढ़ती मांग से वाहन कंपनियों का नकदी प्रवाह बेहतर होगा और मार्जिन में सुधार आएगा. इससे उनकी क्रेडिट प्रोफाइल पहले से ज्यादा मजबूत होगी.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवरात्रि और त्योहारी सीजन में नए लॉन्च, ब्याज दरों में नरमी और बेहतर सामर्थ्य से सेक्टर को अतिरिक्त सहारा मिलेगा. हालांकि, 1 अक्टूबर 2025 से सीवी के लिए अनिवार्य एसी केबिन का नियम लागू होगा, जिससे लागत बढ़ सकती है, लेकिन कम जीएसटी इसका असर संतुलित कर देगा.

यह भी पढ़ें- UPI से अब 24 घंटे में 10 लाख तक का लेनदेन संभव, 15 सितंबर से लागू

For All Latest Updates

TAGGED:

GST CUTAUTOMOBILE SECTOR GROWTHCRISIL REPORTयात्री वाहनों की मांग बढ़ीDEMAND FOR TWO WHEELERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.