नई दिल्ली: देश का ऑटोमोबाइल उद्योग त्योहारी सीजन से पहले राहत की खबर लेकर आया है. क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल द्वारा 22 सितंबर से लागू की जाने वाली दो-दर संरचना (5% और 18%) घरेलू वाहनों की मांग को नया प्रोत्साहन देगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहिया और यात्री वाहन (पीवी), जो उद्योग के वॉल्यूम का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा हैं, की मांग में सुधार की संभावना है. इस वित्त वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 5-6 प्रतिशत और यात्री वाहनों में 2-3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि नई टैक्स संरचना न केवल मांग को बढ़ाएगी बल्कि अनुपालन को सरल बनाएगी और सहज अंतरराज्यीय कराधान के जरिए रसद लागत को भी कम करेगी.

संशोधित ढांचे के तहत, छोटे पीवी, 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन, वाणिज्यिक वाहन (सीवी) और तिपहिया वाहनों पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएंगी. मध्यम और बड़े पीवी पर भी 3-7 प्रतिशत की कटौती मिलेगी. वहीं, ट्रैक्टरों पर कर की दरें क्रमशः 12 और 28 प्रतिशत से घटकर 5 और 18 प्रतिशत हो जाएंगी.

हालांकि, 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर कर का बोझ और बढ़ेगा. इन पर दरें 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी जाएंगी. रिपोर्ट बताती है कि इससे प्रीमियम बाइक सेगमेंट पर दबाव बढ़ेगा.

क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक पूनम उपाध्याय ने कहा कि नई संरचना और बढ़ती मांग से वाहन कंपनियों का नकदी प्रवाह बेहतर होगा और मार्जिन में सुधार आएगा. इससे उनकी क्रेडिट प्रोफाइल पहले से ज्यादा मजबूत होगी.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवरात्रि और त्योहारी सीजन में नए लॉन्च, ब्याज दरों में नरमी और बेहतर सामर्थ्य से सेक्टर को अतिरिक्त सहारा मिलेगा. हालांकि, 1 अक्टूबर 2025 से सीवी के लिए अनिवार्य एसी केबिन का नियम लागू होगा, जिससे लागत बढ़ सकती है, लेकिन कम जीएसटी इसका असर संतुलित कर देगा.

