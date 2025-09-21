रसोई के सामान से लेकर दवाइयों और गाड़ियों तक, नए GST रेट से आपके खर्च में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए लिस्ट

ETV Bharat / business

इस कटौती के तहत रसोई के रोजमर्रा के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, मेडिकल उपकरण और वाहन सहित लगभग 375 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी.

GST दरों में कटौती से लगभग 375 वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी.
Published : September 21, 2025

नई दिल्ली: 22 सितंबर 2025 से भारत में माल एवं सेवा कर (GST) में बड़े पैमाने पर बदलाव लागू होंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि GST परिषद ने चार स्लैबों (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर दो स्लैब (5% और 18%) कर दिया है. इसके अलावा, चुनिंदा वस्तुओं और ‘सिन’ उत्पादों पर विशेष दर 40% लागू होगी. इसे आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए “दिवाली गिफ्ट” बताया गया.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह केवल दरों को समायोजित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संरचनात्मक सुधार, कारोबार में आसानी और जीवन की सरलता लाने के उपाय भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, “हमने स्लैब घटाए हैं और कम्पेन्सेशन सीस के मुद्दों को भी सुलझाया है. आम आदमी और मध्यम वर्ग के उत्पादों में पूरी कटौती की गई है.”

कौन-कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी
GST दरों में कटौती से लगभग 375 वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी. रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ जैसे घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, कॉफी, नमकीन, जैम, फ्रूट जेली, सॉसेज, मीट और टेंडर नारियल पानी की कीमतें कम होंगी.

व्यक्तिगत देखभाल और सौंदर्य उत्पाद जैसे शैम्पू, हेयर ऑयल, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस क्रीम, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन भी सस्ते होंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर पर भी कीमतें घटेंगी.

दवाओं और मेडिकल उपकरणों जैसे डायग्नोस्टिक किट्स और ग्लूकोमीटर पर GST 5% कर दिया गया है. सरकार ने दवा दुकानों को निर्देश दिया है कि वे MRP में बदलाव करें या कम कीमत पर दवाइयां बेचें. घर निर्माण सामग्री में सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे घर बनाने वालों को लाभ मिलेगा.

वाहन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में राहत
ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ ग्राहकों को होगा. छोटी और बड़ी कारों पर कर दर क्रमशः 18% और 28% कर दी गई है. इसके अलावा, अब कम्पेन्सेशन सीस नहीं लगेगा. इस बदलाव के साथ कई कार कंपनियों ने कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है.

FMCG और बड़े ब्रांड्स की कीमतों में कटौती
Hindustan Unilever (HUL) ने Dove शैम्पू 340ml की कीमत ₹490 से ₹435 कर दी है. Lifebuoy साबुन 75*4 gm ₹68 से ₹60, Horlicks 200 gm ₹130 से ₹110 और Kissan Jam 200 gm ₹90 से ₹80 में उपलब्ध होंगे.

Amul ने मक्खन, घी, पनीर, आइसक्रीम, प्रो़टीन और स्नैक्स सहित 700 से अधिक उत्पादों की कीमतें घटाई हैं. Rail Neer की कीमत 1 लीटर ₹15 से ₹14 और 500ml ₹10 से ₹9 कर दी गई है.

नए GST स्लैब के बाद कीमतों का सारणीबद्ध विवरण

श्रेणीउत्पाद/सेवापुरानी कीमत/करनई कीमत/करकटौती/नया स्लैब
FMCGDove शैम्पू 340ml₹490₹435₹55 / 5% GST
FMCGLifebuoy साबुन 75*4 gm₹68₹60₹8 / 5% GST
FMCGHorlicks 200 gm₹130₹110₹20 / 5% GST
FMCGKissan Jam 200 gm₹90₹80₹10 / 5% GST
FMCGAmul मक्खन 100 gm₹62₹58₹4 / 5% GST
FMCGAmul घी 1 लीटर₹650₹610₹40 / 5% GST
FMCGAmul पनीर 200 gm₹99₹95₹4 / 5% GST
पानीRail Neer 1 लीटर₹15₹14₹1 / 5% GST
वाहनMaruti Alto K10₹477,500₹369,900₹107,600 / 18% GST
वाहनTata Altroz₹740,390₹630,390₹110,000 / 18% GST
घर निर्माणसीमेंट28% GST18% GST10% कटौती
सौंदर्य/फिटनेससलून, योग, फिटनेस सेंटर18% GST5% GST13% कटौती
मेडिकलडायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर12–18% GST5% GST7–13% कटौती

महंगी होने वाली वस्तुएं
GST परिषद ने सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे Coca-Cola और Pepsi पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है. सभी शक्कर युक्त और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स पर 40% कर लागू होगा. पेट्रोल और डीज़ल वाहन (1200cc+ और 1500cc+), मोटरसाइकिल 350cc+, लक्ज़री वाहन, यॉट, निजी एयरक्राफ्ट और ‘सिन’ वस्तुएं जैसे बिडी, सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू पर भी 40% GST लागू होगा.

22 सितंबर 2025 से लागू नया GST स्लैब मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए राहत देगा. लगभग 375 वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी. FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मेडिकल उपकरण और घर निर्माण सामग्री में कीमतों में कटौती आएगी. वहीं, लक्ज़री और ‘सिन’ वस्तुओं पर कर दर बढ़ेगी. इस बदलाव से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा और कारोबार में सरलता आएगी.

