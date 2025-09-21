ETV Bharat / business

रसोई के सामान से लेकर दवाइयों और गाड़ियों तक, नए GST रेट से आपके खर्च में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए लिस्ट

नई दिल्ली: 22 सितंबर 2025 से भारत में माल एवं सेवा कर (GST) में बड़े पैमाने पर बदलाव लागू होंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि GST परिषद ने चार स्लैबों (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर दो स्लैब (5% और 18%) कर दिया है. इसके अलावा, चुनिंदा वस्तुओं और ‘सिन’ उत्पादों पर विशेष दर 40% लागू होगी. इसे आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए “दिवाली गिफ्ट” बताया गया.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह केवल दरों को समायोजित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संरचनात्मक सुधार, कारोबार में आसानी और जीवन की सरलता लाने के उपाय भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, “हमने स्लैब घटाए हैं और कम्पेन्सेशन सीस के मुद्दों को भी सुलझाया है. आम आदमी और मध्यम वर्ग के उत्पादों में पूरी कटौती की गई है.”

कौन-कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी

GST दरों में कटौती से लगभग 375 वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी. रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ जैसे घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, कॉफी, नमकीन, जैम, फ्रूट जेली, सॉसेज, मीट और टेंडर नारियल पानी की कीमतें कम होंगी.

व्यक्तिगत देखभाल और सौंदर्य उत्पाद जैसे शैम्पू, हेयर ऑयल, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस क्रीम, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन भी सस्ते होंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर पर भी कीमतें घटेंगी.

दवाओं और मेडिकल उपकरणों जैसे डायग्नोस्टिक किट्स और ग्लूकोमीटर पर GST 5% कर दिया गया है. सरकार ने दवा दुकानों को निर्देश दिया है कि वे MRP में बदलाव करें या कम कीमत पर दवाइयां बेचें. घर निर्माण सामग्री में सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे घर बनाने वालों को लाभ मिलेगा.

वाहन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में राहत

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ ग्राहकों को होगा. छोटी और बड़ी कारों पर कर दर क्रमशः 18% और 28% कर दी गई है. इसके अलावा, अब कम्पेन्सेशन सीस नहीं लगेगा. इस बदलाव के साथ कई कार कंपनियों ने कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है.