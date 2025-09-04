ETV Bharat / business

त्योहारों से पहले दूध, पनीर, AC-TV समेत बहुत से सामान हुए सस्ते, पूरी लिस्ट पर डालें एक नजर - GST RATE CUT

त्योहारी सीजन में सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. खाने-पीने से लेकर कई घरेलू सामन हो जाएंगे सस्ते.

GST RATE CUT
प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2025 at 7:35 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: सरकार ने महंगाई के बीच लोगों को बड़ी राहत दी है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में करों में कटौती को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. इससे आम जनता और छोटे कारोबारियों को इस त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिलने वाली है.

जीएसटी काउंसिल की बुधवार को 56वीं बैठक संपन्न हुई. वित्त मंत्री सीतारमण ने जीएसटी को आसान बनाए जाने की घोषणा की. सरकार ने अब जीएसटी की दो स्लैब की मंजूरी दी है.

कौन सी चीजों पर जीएसटी हुआ जीरो

सरकार ने कुछ आवश्यक चीजों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है. इस त्योहारी सीजन में ये बड़ा खुशखबरी है.

  1. यूएचटी
  2. दूध
  3. पनीर
  4. रोटी
  5. पिज्जा
  6. ब्रेड
  7. पराठा

इन सभी चीजों को टैक्स मुक्त कर दिया गया है. इन चीजों पर वर्तमान में 12 फीसदी टैक्स वसूल किया जाता था.

ये सभी चीजें हर किसी के किचन में पाई जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं. इसका सीधा सरोकार आम लोगों से है. छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों के लिए दूध आवश्यक है. ऐसे हर किसी घर के मुखिया को इससे राहत मिलने वाली है.

इंडिविजुअल इश्योरेंस पॉलिसी
सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. परिवार का ख्याल रखते हुए व्यक्तिगत जीवन बीमा में भारी छूट की घोषणा की है.

पढ़ाई लिखाई के सामान हुए सस्ते

  • पेंसिल
  • कटर
  • रबर
  • नोटबुक

इस्ट्रूमेंट बॉक्स और अन्य पढ़ाई के सामानों को भी टैक्स के दायर से बाहर कर दिया गया है.

जीवन रक्षक दवा
इससे भी बड़ी राहत की बात है कि जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले टैक्स को हटा दिया गया है. इसमें 33 प्रकार की दवा शामिल है.

रोजमर्रा के सामानों पर 5% टैक्स
घरेलू रोजमर्रा के सामानों पर भी बड़ी राहत दी गई है. घर में रोजमर्रा के काम आने वाले सामानों पर मात्र 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाया गया है. इसके तहत नमकीन, पास्ता, चीज, मक्खन, कॉफी, नूडल्स व अन्य सामान शामिल किए गए हैं.

ये भी पढ़ें- पान और तंबाकू चबाना हुआ महंगा, जानिए कौन-कौन और सामान हुए महंगे, किन पर लगेगा 40 फीसदी जीएसटी - GST COUNCIL MEETING RESULTS

नई दिल्ली: सरकार ने महंगाई के बीच लोगों को बड़ी राहत दी है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में करों में कटौती को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. इससे आम जनता और छोटे कारोबारियों को इस त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिलने वाली है.

जीएसटी काउंसिल की बुधवार को 56वीं बैठक संपन्न हुई. वित्त मंत्री सीतारमण ने जीएसटी को आसान बनाए जाने की घोषणा की. सरकार ने अब जीएसटी की दो स्लैब की मंजूरी दी है.

कौन सी चीजों पर जीएसटी हुआ जीरो

सरकार ने कुछ आवश्यक चीजों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है. इस त्योहारी सीजन में ये बड़ा खुशखबरी है.

  1. यूएचटी
  2. दूध
  3. पनीर
  4. रोटी
  5. पिज्जा
  6. ब्रेड
  7. पराठा

इन सभी चीजों को टैक्स मुक्त कर दिया गया है. इन चीजों पर वर्तमान में 12 फीसदी टैक्स वसूल किया जाता था.

ये सभी चीजें हर किसी के किचन में पाई जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं. इसका सीधा सरोकार आम लोगों से है. छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों के लिए दूध आवश्यक है. ऐसे हर किसी घर के मुखिया को इससे राहत मिलने वाली है.

इंडिविजुअल इश्योरेंस पॉलिसी
सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. परिवार का ख्याल रखते हुए व्यक्तिगत जीवन बीमा में भारी छूट की घोषणा की है.

पढ़ाई लिखाई के सामान हुए सस्ते

  • पेंसिल
  • कटर
  • रबर
  • नोटबुक

इस्ट्रूमेंट बॉक्स और अन्य पढ़ाई के सामानों को भी टैक्स के दायर से बाहर कर दिया गया है.

जीवन रक्षक दवा
इससे भी बड़ी राहत की बात है कि जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले टैक्स को हटा दिया गया है. इसमें 33 प्रकार की दवा शामिल है.

रोजमर्रा के सामानों पर 5% टैक्स
घरेलू रोजमर्रा के सामानों पर भी बड़ी राहत दी गई है. घर में रोजमर्रा के काम आने वाले सामानों पर मात्र 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाया गया है. इसके तहत नमकीन, पास्ता, चीज, मक्खन, कॉफी, नूडल्स व अन्य सामान शामिल किए गए हैं.

ये भी पढ़ें- पान और तंबाकू चबाना हुआ महंगा, जानिए कौन-कौन और सामान हुए महंगे, किन पर लगेगा 40 फीसदी जीएसटी - GST COUNCIL MEETING RESULTS

For All Latest Updates

TAGGED:

MILK BUTTER CHEAPERTHESE ITEMS CHEAPERGST RATE CUT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.