नई दिल्ली: पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाले बड़े वाहनों को खरीदने की चाहत रखने वालों को अब थोड़ा झटका लगने वाला है. सरकार ने ऐसे वाहनों पर लगने वाले टैक्स के दायर को बढ़ा दिया है जिससे इन वाहनों के दाम अब बढ़ जाएंगे. ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे.
सरकार ने वाहनों के टैक्स में भारी फेरबदल किया है. हाइब्रिड और प्रीमियम मॉडलों पर टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया गया. ऐसे वाहनों को 40 प्रतिशत वाले टैक्स कैटेगरी में रखा गया है. वहीं छोटे वाहनों को राहत दी है. इन वाहनों को 28 फीसदी वाले स्लैब से घटाकर से 18 प्रतिशत वाले स्लैब का लाभ मिलेगा.
GST has been reduced from 28 to 18 percent on small cars and motorcycles of 350cc or below.— BJP (@BJP4India) September 3, 2025
The reduction of GST from 28 to 18 percent also applies to buses, trucks, and ambulances.
There is now a uniform rate of 18 percent on all auto parts.
- FM Smt @nsitharaman… pic.twitter.com/jdnAYln5jO
एंट्री लेवल और मिडियम साइज के वाहनों को बड़ी राहत
जीएसटी काउंसिल के फैसलों से वाहन के क्षेत्र में खासकर छोटे वाहनों को लेकर खुशखबरी है. सबसे अधिक कटौती छोटी कारों पर हुई है, जो अभी भी भारत के यात्री वाहन बाजार की रीढ़ है. 1200 सीसी तक के इंजन और चार मीटर से अधिक लंबी न होने वाली पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी कारों पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
1500 सीसी तक के इंजन वाली तथा समान लंबाई वाली डीजल कारें भी 18 प्रतिशत की स्लैब में आ जाएंगी. 10 अंकों की कटौती से मारुति स्विफ्ट, हुंडई आई10, टाटा पंच जैसे लोकप्रिय मॉडलों और ब्रेजा और वेन्यू जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमतों में 5-7 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है.
सरकार के फैसलों से बाजार के जानकारों का मानना है कि मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड आई10, टाटा टिएगो जैसी कारों की कीमत में 50 से 70 हजार रुपये तक की कमी आएगी. वाहन निर्माता लंबे समय से ऐसी राहत के लिए दबाव बना रहे थे.
बाइक भी होंगी सस्ती
युवाओं के लिख भी खुशखबरी है. बाइक में 350 सीसी तक के टू-व्हीलर के लिए करों में कटौती की घोषणा की गई है. इन बाइकों में होंडा शाइन, यामाहा एफजेड, अपाचे, बजाज पल्सर जैसे बाइक की कीमत में कई आएगी.
पेट्रोल- डीजल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों को टॉप कैटेगरी रखा गया
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑटोमोबाइल कर व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया है. इससे हाइब्रिड और प्रीमियम मॉडलों पर टैक्स को हैवी कर दिया गया है. 3 सितंबर को अपनी 56वीं बैठक में परिषद ने बड़ी हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों के लिए दरें बढ़ा दी. इसे 40 फीसदी वाले वर्ग में रखा गया है.