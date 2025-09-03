सौरभ शुक्ला.

नई दिल्लीः जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर आम नागरिक की जेब पर असर डालता है. चाहे दूध-घी जैसे रोजमर्रा के सामान हों या फ्रिज-टीवी जैसे उपकरण, जीएसटी के बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालते हैं. केंद्र सरकार 'नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी' के तहत टैक्स स्लैब को कम करने की योजना बना रही है, जिससे छोटे व्यापारियों, किसानों और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक बुधवार 3 सितंबर को शुरू हुई. बैठक दो दिनों तक चलेगी. 4 सितंबर को अंतिम फैसले की घोषणा हो सकती है, जो 2017 से जीएसटी सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. इसमें जीएसटी ढांचे में उन संरचनात्मक बदलावों पर चर्चा की जाएगी जो उपभोक्ताओं, व्यवसायों और राज्य के राजस्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करती हुईं. (IANS/PIB)

सरल टैक्स स्ट्रक्चर पर फोकसः

जीएसटी काउंसिल की बैठक का मुख्य एजेंडा टैक्स रेट्स को सरल बनाना है. वर्तमान में चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं. लेकिन, अब इन्हें दो स्लैब 5% और 18% में बदलने का प्रस्ताव है. 12% और 28% वाले सामान को नए स्लैब में बांटा जाएगा. जैसे, तंबाकू, लग्जरी सामान और ऑनलाइन गेमिंग पर 40% तक का विशेष टैक्स लग सकता है.

यह सुधार छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद होगा. अधिकारियों के अनुसार, इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान होगी, रिफंड जल्दी मिलेंगे और अनुपालन का बोझ कम होगा. खासकर एक्सपोर्टर्स और उल्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर से परेशान उद्योगों को राहत मिलेगी.

राजस्व की चिंताः

केंद्र रेट सरलीकरण पर जोर दे रहा है, लेकिन विपक्षी राज्यों को राजस्व में कमी की आशंका है. बैठक से पहले कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों के वित्त मंत्री ने चर्चा की और केंद्र से मुआवजे की गारंटी मांगी.

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि नए स्ट्रक्चर से राज्य को 2000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है. वे बोले, "हम सुधारों के खिलाफ नहीं, लेकिन राजस्व तटस्थता जरूरी है. केंद्र को नुकसान की भरपाई का वादा करना चाहिए."

वहीं, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने पूर्ण समर्थन जताया. एनडीए सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी की ओर से उन्होंने कहा कि यह जन-केंद्रित सुधार है जो राष्ट्रीय हित से जुड़ा है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करती हुईं. (IANS/PIB)

फायदे और असरः

केंद्र के अनुसार, टेक्सटाइल, उर्वरक, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, कृषि, हेल्थकेयर और इंश्योरेंस जैसे सेक्टरों को बड़ा लाभ मिलेगा. उदाहरण के लिए 12% टैक्स वाले 95% से ज्यादा सामान जैसे मक्खन, फ्रूट जूस और ड्राई फ्रूट्स को 5% स्लैब में डाला जा सकता है.

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एसी, फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन पर अभी 28% टैक्स है, जो 18% हो सकता है. इससे त्योहारी सीजन में ये सामान सस्ते होंगे. 28% स्लैब के ज्यादातर सामान नीचे शिफ्ट होंगे, जिससे खपत बढ़ेगी और महंगाई पर काबू होगा.

पीएम की योजना पर अमलः

यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण के बाद हो रही है, जहां उन्होंने जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान किया था. उन्होंने मध्यम वर्ग पर टैक्स बोझ कम करने और बिजनेस ईज पर जोर दिया. भोजन, दवाएं, कृषि मशीनरी और शिक्षा सामग्री पर 0% या 5% टैक्स का सुझाव दिया था.

काउंसिल बीमा सेवाओं पर भी जीएसटी की समीक्षा करेगी. मंत्रियों के समूह ने सुझाया कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% टैक्स को 5% या पूरी तरह माफ किया जाए. लेकिन यह सिर्फ व्यक्तिगत और फैमिली प्लान्स पर लागू हो सकता है, ग्रुप इंश्योरेंस को राहत न मिले. अंतिम फैसला बैठक में होगा.

अर्थव्यवस्था को बूस्टः

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये सुधार धीमी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए हैं. ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों में खपत को बढ़ावा मिलेगा.

टैक्स विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेंद्र कपूर ने कहा, "जीएसटी आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है. लेकिन इतिहास सिखाता है कि ऊंचा टैक्स चोरी को बढ़ावा देता है. इंदिरा गांधी युग में 97% इनकम टैक्स ने चोरी को बढ़ाया. कम टैक्स स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है. जीएसटी ने अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलाव लाया है, संग्रह बढ़ रहे हैं. आगे दो स्लैब 5% और 18% ही रहें, 40% बहुत ज्यादा है, इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी."

सरकारी सूत्रों ने संकेत दिये हैं कि सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार कर रही है, जिससे लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है. ये बचत संभावित रूप से कम जीएसटी दरों के राजस्व प्रभाव की भरपाई कर सकती है और साथ ही विकास को समर्थन देने के लिए राजकोषीय गुंजाइश भी प्रदान कर सकती है.