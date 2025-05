ETV Bharat / business

GST से कमाई कर सरकार ने बनाया रिकॉर्ड, पहली बार 2.37 लाख करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन - GST COLLECTIONS IN APRIL

प्रतीकात्मनक फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 1, 2025 at 4:16 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 4:21 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन अप्रैल 2025 में सालाना आधार पर 12.6 फीसदी बढ़कर लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया. आज 1 मई को सरकारी आंकड़ों से पता चला. अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपये था, जो 1 जुलाई 2017 को इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम शुरू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक कलेक्शन था. मार्च 2025 में जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपये था. घरेलू लेन-देन से जीएसटी राजस्व 10.7 फीसदी बढ़कर लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 20.8 फीसदी बढ़कर 46,913 करोड़ रुपये हो गया. अप्रैल के दौरान रिफंड जारी करने की राशि 48.3 फीसदी बढ़कर 27,341 करोड़ रुपये हो गई.

