जीएसटी सुधार से जीवन और व्यापार में सुगमता आएगी: पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नवीनतम जीएसटी सुधार केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को आसान बनाने, व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने वाले साहसिक कदम हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों और पैकेजिंग पर दरें घटाने से किराना सस्ता होगा, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को सहारा मिलेगा और भारत की वैश्विक खाद्य प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी.

त्योहारों से पहले सस्ता होगा बाजार

22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी 2.0 सुधार से देशभर के बाज़ारों में बिकने वाले 90 प्रतिशत से अधिक सामानों की कीमतें कम हो जाएंगी. चिराग पासवान ने अपने लेख में लिखा कि स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने दिवाली तक अगले चरण के जीएसटी सुधार लागू करने का वादा किया था. अब यह बदलाव सीधे लोगों की किराने की टोकरी में नज़र आएगा.

रोजमर्रा की चीज़ों पर शून्य और कम जीएसटी

नई व्यवस्था के तहत अल्ट्रा-पाश्चराइज्ड दूध, पैक्ड पनीर और सभी तरह की भारतीय ब्रेड पर जीएसटी शून्य (0%) होगा. वहीं बिस्कुट, नमकीन, ब्रेकफास्ट सीरियल और कॉफी जैसे ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स पर केवल 5% जीएसटी लगेगा. इसका मकसद है खाद्य वस्तुओं को किफायती बनाना, वर्गीकरण में स्पष्टता लाना और उद्योगों को गुणवत्ता व उत्पादन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने देना.