जीएसटी सुधार से जीवन और व्यापार में सुगमता आएगी: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जीएसटी सुधार सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि जीवन, व्यापार और निवेश में सुगमता लाने वाले साहसिक कदम हैं.
Published : September 19, 2025 at 3:31 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नवीनतम जीएसटी सुधार केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को आसान बनाने, व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने वाले साहसिक कदम हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों और पैकेजिंग पर दरें घटाने से किराना सस्ता होगा, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को सहारा मिलेगा और भारत की वैश्विक खाद्य प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी.
त्योहारों से पहले सस्ता होगा बाजार
22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी 2.0 सुधार से देशभर के बाज़ारों में बिकने वाले 90 प्रतिशत से अधिक सामानों की कीमतें कम हो जाएंगी. चिराग पासवान ने अपने लेख में लिखा कि स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने दिवाली तक अगले चरण के जीएसटी सुधार लागू करने का वादा किया था. अब यह बदलाव सीधे लोगों की किराने की टोकरी में नज़र आएगा.
रोजमर्रा की चीज़ों पर शून्य और कम जीएसटी
नई व्यवस्था के तहत अल्ट्रा-पाश्चराइज्ड दूध, पैक्ड पनीर और सभी तरह की भारतीय ब्रेड पर जीएसटी शून्य (0%) होगा. वहीं बिस्कुट, नमकीन, ब्रेकफास्ट सीरियल और कॉफी जैसे ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स पर केवल 5% जीएसटी लगेगा. इसका मकसद है खाद्य वस्तुओं को किफायती बनाना, वर्गीकरण में स्पष्टता लाना और उद्योगों को गुणवत्ता व उत्पादन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने देना.
उपभोक्ताओं को सीधा फायदा
घर-घर में मासिक खर्च कम होगा क्योंकि बड़ी संख्या में खाद्य वस्तुएं 0 या 5 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में आएंगी. अब परिवारों को पोषण और स्वच्छता से समझौता नहीं करना पड़ेगा और साथ ही जेब पर बोझ भी हल्का होगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ने से लोगों को बेहतर विकल्प मिलेंगे, जैसे – फोर्टिफाइड, रेडी-टू-कुक और रेडी-टू-ईट प्रोडक्ट्स, जो आज की व्यस्त जीवनशैली के अनुकूल हैं.
किसानों और एमएसएमई को सहारा
पासवान ने कहा कि यह सुधार किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) दोनों के लिए फायदेमंद होंगे. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय को सीधे देश के पोषण से जोड़ता है. किफायती प्रोसेस्ड फूड्स से दूध, अनाज, फल और मसालों की सालभर मांग बनी रहेगी, जिससे बर्बादी घटेगी और किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे.
यह भी पढ़ें- अडाणी ग्रुप को बड़ी राहत, सेबी ने दी क्लीन चिट, हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाए थे आरोप