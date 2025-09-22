ETV Bharat / business

GST 2.0: हर वर्ग को होगा सीधा फायदा, पीएम मोदी ने खुले पत्र में बताए सुधारों के बड़े असर

जीएसटी 2.0 से हर वर्ग को सीधा लाभ, बचत बढ़ेगी; पीएम मोदी बोले-आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलकर ही ‘विकसित भारत 2047’ का सपना पूरा होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 6:42 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि अगले चरण के जीएसटी सुधार लोगों की बचत को बढ़ाएंगे और समाज के हर वर्ग को सीधा लाभ देंगे. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना जरूरी है.

जीएसटी बचत उत्सव’ की शुरुआत
मोदी ने देशवासियों को लिखे खुले पत्र में बताया कि 22 सितंबर से ‘नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार’ लागू हो चुके हैं, जिन्हें पूरे देश में ‘जीएसटी बचत उत्सव’ के रूप में मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस बार का त्योहारों का मौसम लोगों के लिए दोगुनी खुशी लेकर आया है क्योंकि नए सुधार हर घर की जेब में बचत लाएंगे.

दो स्लैब पर आधारित नया जीएसटी

  • प्रधानमंत्री ने बताया कि अब जीएसटी में मुख्य रूप से दो ही स्लैब होंगे – 5% और 18%.
  • रोजमर्रा की ज़रूरत की चीजें जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयां, साबुन, टूथपेस्ट, बीमा आदि या तो कर-मुक्त होंगी या फिर सिर्फ 5% की श्रेणी में आएंगी.
  • पहले जो सामान 12% टैक्स पर आते थे, उनमें से अधिकांश को 5% की श्रेणी में ला दिया गया है.

जनता के लिए बड़ी बचत
मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठकर नए आकांक्षी मध्यमवर्ग बने हैं. साथ ही सरकार ने आयकर में भी बड़ी राहत दी है और अब 12 लाख रुपये वार्षिक आय तक शून्य कर है.

उन्होंने दावा किया कि आयकर कटौती और जीएसटी सुधार मिलाकर जनता को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी.

MSME और व्यापारियों को राहत
प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्योगों, दुकानदारों, व्यापारियों और एमएसएमई को भी इन सुधारों से बड़ा फायदा होगा.

  • टैक्स दरें कम होने से बिक्री बढ़ेगी.
  • नियम सरल होने से अनुपालन का बोझ कम होगा.
  • कारोबारियों को ‘Ease of Doing Business’ और ‘Ease of Compliance’ का फायदा मिलेगा.
  • आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर

मोदी ने लोगों से अपील की कि इस त्योहार के मौसम में स्वदेशी उत्पाद खरीदें और बेचें. उन्होंने कहा कि “हर बार जब आप देश में बने उत्पाद खरीदते हैं तो आप कई परिवारों को रोज़गार और युवाओं को अवसर देते हैं.”

उन्होंने राज्यों से भी निवेश माहौल को बेहतर बनाने और उद्योग को प्रोत्साहित करने की अपील की.

नवरात्रि की शुभकामनाएं
नवरात्रि के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा – “आइए इस त्योहार में हम सब मिलकर ‘जीएसटी बचत उत्सव’ मनाएं. कम जीएसटी दरें हर परिवार की बचत बढ़ाएंगी और व्यापार के लिए आसानी लाएंगी.”

