सरकार ने कपास आयात पर शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाई, अमेरिकी टैरिफ झटके से कपड़ा उद्योग को मिलेगी राहत - DUTY FREE COTTON IMPORT

वित्त मंत्रालय ने कपड़ा उद्योग की मांग पर कपास आयात पर शुल्क छूट की अवधि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है.

सरकार ने कपास आयात पर शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाई (FILE PHOTO)
Published : August 28, 2025 at 10:53 AM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कपास के शुल्क मुक्त आयात की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है, अब यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी. सरकार का यह फैसला उस समय आया है जब भारतीय कपड़ा निर्यातक अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए 50 प्रतिशत उच्च शुल्क का सामना कर रहे हैं.

पहले मिली थी 30 सितंबर तक की राहत
वित्त मंत्रालय ने इससे पहले 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास आयात पर शुल्क छूट की अनुमति दी थी. लेकिन उद्योग की मांग और बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्र ने इसे और बढ़ाने का निर्णय लिया. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “निर्यातकों को और अधिक समर्थन देने के लिए सरकार ने कपास (एचएस 5201) पर आयात शुल्क छूट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया है.”

किन शुल्कों से मिली छूट?
इस फैसले के तहत आयातकों को पांच प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) और पांच प्रतिशत कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (AIDC) से छूट मिलेगी. इसके अलावा, इन दोनों पर लगने वाले 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण अधिभार से भी राहत दी गई है. कुल मिलाकर कपास पर आयात शुल्क करीब 11 प्रतिशत बैठता है, जिस पर अब छूट लागू होगी.

कपड़ा उद्योग को होगा फायदा
सरकार का मानना है कि इस कदम से कपड़ा मूल्य श्रृंखला (Value Chain) में कच्चे माल की लागत कम होगी. इसका सीधा असर धागा, कपड़ा, परिधान और सिले हुए उत्पादों की लागत पर पड़ेगा.

  • घरेलू बाजार में कच्चे कपास की उपलब्धता बढ़ेगी.
  • कपास की कीमतें स्थिर रहेंगी.
  • तैयार कपड़ा उत्पादों पर महंगाई का दबाव कम होगा.
  • इसके अलावा, लघु और मझोले उद्यमों (SMEs) को भी राहत मिलेगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता वैश्विक बाजार में बनी रहेगी.

अमेरिकी टैरिफ का असर
गौरतलब है कि 27 अगस्त से अमेरिका ने भारतीय कपड़ा, रत्न-आभूषण और चमड़े के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है. इस झटके से भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ गई थी. ऐसे में कपास आयात पर छूट का फैसला उद्योग को आंशिक राहत देगा.

सरकार का यह कदम कपड़ा उद्योग के लिए राहतकारी माना जा रहा है. इससे न केवल घरेलू स्तर पर उत्पादन लागत घटेगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्त्र उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता भी मजबूत होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में यह राहत निर्यातकों के लिए बड़ी सहायक साबित होगी.

