डीईए सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा, सरकार घरेलू मांग बढ़ाने के उपाय कर रही है,जिससे अमेरिकी शुल्क वृद्धि से प्रभावित विनिर्माण इकाइयों को राहत मिलेगा.

प्रतीकात्मक छवि (IANS)
Published : August 31, 2025 at 3:28 PM IST

नई दिल्ली: आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि सरकार अमेरिका द्वारा भारतीय शिपमेंट पर लगाए गए 50 प्रतिशत आयात शुल्क वृद्धि के असर को कम करने के लिए एक कार्ययोजना पर काम कर रही है. पीटीआई को दिए साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि कई रोजगार-प्रधान क्षेत्र अमेरिका से सीधे जुड़े हुए हैं और शुल्क वृद्धि से उन पर बड़ा असर पड़ सकता है. सरकार इस प्रभाव का आकलन कर रही है और संभावित समाधानों पर विचार कर रही है.

घरेलू मांग और राहत उपाय
ठाकुर ने कहा कि अमेरिकी शुल्कों से प्रभावित विनिर्माण इकाइयों को सहारा देने के लिए सरकार घरेलू मांग बढ़ाने पर जोर दे रही है. बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य आयकर की घोषणा कर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी गई है. इसके साथ ही जीएसटी सुधारों से वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है.

इसके अलावा, बेहतर मानसून से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और इससे ग्रामीण मांग को भी बढ़ावा मिलेगा.

राजकोषीय घाटे पर सरकार का भरोसा
सचिव ने भरोसा जताया कि सरकार 2025-26 में निर्धारित 4.4 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य को हासिल कर लेगी. जुलाई के अंत तक केंद्र का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य का 29.9% तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल यह केवल 17.2% था. ठाकुर ने कहा कि तिमाही या मासिक आधार पर घाटे के आंकड़े सही तस्वीर नहीं देते, क्योंकि इसमें राजस्व और व्यय का असंतुलन हो सकता है.

भारत की विकास दर सबसे तेज
जून तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ी, जो पिछले पाँच तिमाहियों में सबसे तेज़ वृद्धि है. यह विस्तार विनिर्माण, निर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से प्रेरित रहा. भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. अप्रैल-जून 2025 की अवधि में चीन की जीडीपी ग्रोथ 5.2% रही, जबकि भारत इससे कहीं आगे निकला.

मजबूत बुनियादी ढांचा
ठाकुर ने कहा कि सरकारी पूंजीगत व्यय, निजी निवेश, और घरेलू उपभोग अर्थव्यवस्था की गति बनाए हुए हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले महीनों में यह रफ्तार जारी रहेगी और भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच भी अपनी आर्थिक स्थिरता बनाए रखेगा.

