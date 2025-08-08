नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल, 2025 को वापस ले लिया है. इसके स्थान पर सरकार एक नया बिल लेकर आने वाली है, जिसमें सेलेक्ट कमिटी की सभी सिफारिशों को शामिल किया जाएगा.

सरकार ने फरवरी 2025 में यह बिल लोकसभा में पेश किया था और उसी दिन इसे जांच के लिए सेलेक्ट कमिटी को सौंप दिया गया था. सेलेक्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट 22 जुलाई 2025 को संसद को सौंप दी थी. अब इस बिल के अपडेटेड वर्जन को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसे सोमवार, 11 अगस्त 2025 को पुनः लोकसभा में पेश किया जाएगा.

पुराने अधिनियम की जगह लेगा नया बिल

यह नया इनकम टैक्स बिल, लगभग छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा. 1961 का अधिनियम समय के साथ कई बार संशोधित हो चुका है, इसलिए इसे नए कानून से बदलना आवश्यक माना गया है.

इस नए विधेयक की समीक्षा बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमिटी ने की है. कमिटी ने विधेयक में कई महत्वपूर्ण संशोधन सुझाए हैं, जिन्हें अब सरकार नए संस्करण में शामिल कर रही है.

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

नए इनकम टैक्स बिल को लेकर सबसे बड़ा सवाल हमेशा से टैक्स स्लैब को लेकर होता है. इस मामले में आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि नए बिल में टैक्स स्लैब को लेकर कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है.

आयकर विभाग का कहना है कि नया बिल मुख्य रूप से भाषा को सरल बनाने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि करदाता के लिए नियम अधिक स्पष्ट और सहज हो सकें.

संसद में विधेयक वापस लेने की प्रक्रिया

बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के शोर-शराबे के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी. सदन की मंजूरी के बाद विधेयक को वापस ले लिया गया.

सेलेक्ट कमिटी के प्रमुख सुझाव

सेलेक्ट कमिटी ने विधेयक में कई सुधार सुझाए हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि करदाताओं को आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद भी बिना किसी पेनल्टी के टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जाए. यह कदम करदाताओं की सुविधा के लिए उठाया गया है ताकि यदि वे समय पर रिफंड नहीं ले पाएं, तो उन्हें अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े.

यह भी पढ़ें- आयकर कर्मचारी महासंघ इलाहाबाद शाखा का चुनाव परिणाम घोषित; भगवान प्रसाद पटेल बने अध्यक्ष, अजमत हुसैन उपाध्यक्ष