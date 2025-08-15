नई दिल्ली: सरकार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निजी वाहनों के लिए FASTag आधारित वार्षिक टोल पास पेश किया है. यह नई सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए लाभकारी है जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं. वार्षिक पास की कीमत 3,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिससे नियमित टोल भुगतान करने वाले यात्रियों को लगभग 7,000 रुपये की बचत होने की संभावना है.

इस पास का उपयोग केवल कार, जीप और वैन जैसी गैर-वाणिज्यिक निजी वाहनों के लिए किया जा सकता है. पास सक्रियण से एक वर्ष या 200 टोल यात्राओं तक वैध रहेगा, जो भी पहले पूरा हो. बिंदु-आधारित टोल प्लाजा में प्रत्येक एक-तरफ़ा क्रॉसिंग को एक यात्रा और वापसी को दो यात्रा के रूप में गिना जाएगा. वहीं, बंद या टिकट आधारित टोल प्रणालियों में पूरे प्रवेश-से-निकास की यात्रा को एक यात्रा के रूप में गिना जाएगा.

पास केवल उन वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास सक्रिय FASTag है और जिन्हें किसी भी प्रकार से ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो. ध्यान देने योग्य है कि कुछ FASTag, विशेष रूप से नए वाहनों के लिए जारी किए गए, केवल वाहन के चेसिस नंबर से पंजीकृत होते हैं. ऐसे FASTag पर वार्षिक पास सक्रिय नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें पूर्ण वाहन पंजीकरण संख्या के साथ अपडेट करना आवश्यक है.

पारंपरिक FASTag या अपडेटेड FASTag वाले वाहन मालिक राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप, NHAI या MoRTH की आधिकारिक वेबसाइटों, या अधिकृत FASTag जारीकर्ता पोर्टल के माध्यम से पास खरीद सकते हैं. भुगतान के लिए UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तथा नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है. FASTag वॉलेट बैलेंस का उपयोग वार्षिक पास के भुगतान में नहीं किया जा सकेगा.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल न केवल नियमित यात्रियों के लिए आर्थिक लाभ प्रदान करेगी, बल्कि टोल संग्रह प्रक्रिया को भी तेज और सुगम बनाएगी. इससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में खड़े होने की समस्या कम होगी और राजमार्ग यात्रा और भी सुविधाजनक बनेगी.

सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में राज्य राजमार्गों पर टोल पास को केंद्रीय FASTag प्रणाली के साथ एकीकृत करने पर काम किया जा रहा है. इसके लागू होने के बाद यात्रियों को और अधिक सुविधा और पारदर्शिता प्राप्त होगी.

इस नई सुविधा के साथ, देश में डिजिटल टोल संग्रह प्रणाली को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और नियमित राजमार्ग यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी.

