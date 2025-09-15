ETV Bharat / business

गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट: 7 कारण जिनकी वजह से भारत के शेयर बाजार में तेजी नहीं लौट रही

मुंबई: गोल्डमैन सैक्स की ताज़ा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत का शेयर बाजार 2025 में एशिया का सबसे कमजोर परफ़ॉर्मर बन गया है. रिपोर्ट में इसकी बड़ी वजह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की लगातार बिकवाली, महंगे वैल्यूएशन और कमजोर अर्निंग्स को बताया गया है.

FPI की रिकॉर्ड बिकवाली

सितंबर 2024 से अब तक विदेशी निवेशकों ने भारत में लगभग 28 अरब डॉलर (₹2.3 लाख करोड़) की बिकवाली की है. यह उभरते बाजारों में सबसे बड़ी सेलिंग है, जिसने सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख इंडेक्स पर दबाव बढ़ा दिया है.

एशियाई बाजारों में पिछड़ापन

रिपोर्ट के अनुसार MSCI इंडिया इंडेक्स 2025 में अब तक केवल 1% ऊपर है. इसके मुकाबले अन्य एशियाई बाजारों में 21-22% की बढ़त दर्ज की गई है. यह पिछले 30 सालों की सबसे बड़ी अंडरपरफॉर्मेंस है.

चीन से तुलना

भारत की कमजोरी और स्पष्ट हो जाती है जब चीन से तुलना की जाती है. सितंबर 2024 से अब तक भारत ने चीन की तुलना में 65% कम रिटर्न दिया है. वैश्विक निवेशक पैसा भारत से निकालकर चीन की रैली में निवेश कर रहे हैं.

महंगा वैल्यूएशन

भारत का MSCI फॉरवर्ड P/E 22.5x है, जो इसके 10 साल के औसत से कहीं ज्यादा है. ऐसे ऊंचे वैल्यूएशन के कारण विदेशी निवेशक नए निवेश से बच रहे हैं और बिकवाली का दबाव बनाए हुए हैं.