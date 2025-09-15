ETV Bharat / business

गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट: 7 कारण जिनकी वजह से भारत के शेयर बाजार में तेजी नहीं लौट रही

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि FPI बिकवाली, महंगे वैल्यूएशन और कमजोर अर्निंग्स से भारत का शेयर बाजार पिछड़ रहा है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
मुंबई: गोल्डमैन सैक्स की ताज़ा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत का शेयर बाजार 2025 में एशिया का सबसे कमजोर परफ़ॉर्मर बन गया है. रिपोर्ट में इसकी बड़ी वजह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की लगातार बिकवाली, महंगे वैल्यूएशन और कमजोर अर्निंग्स को बताया गया है.

FPI की रिकॉर्ड बिकवाली
सितंबर 2024 से अब तक विदेशी निवेशकों ने भारत में लगभग 28 अरब डॉलर (₹2.3 लाख करोड़) की बिकवाली की है. यह उभरते बाजारों में सबसे बड़ी सेलिंग है, जिसने सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख इंडेक्स पर दबाव बढ़ा दिया है.

एशियाई बाजारों में पिछड़ापन
रिपोर्ट के अनुसार MSCI इंडिया इंडेक्स 2025 में अब तक केवल 1% ऊपर है. इसके मुकाबले अन्य एशियाई बाजारों में 21-22% की बढ़त दर्ज की गई है. यह पिछले 30 सालों की सबसे बड़ी अंडरपरफॉर्मेंस है.

चीन से तुलना
भारत की कमजोरी और स्पष्ट हो जाती है जब चीन से तुलना की जाती है. सितंबर 2024 से अब तक भारत ने चीन की तुलना में 65% कम रिटर्न दिया है. वैश्विक निवेशक पैसा भारत से निकालकर चीन की रैली में निवेश कर रहे हैं.

महंगा वैल्यूएशन
भारत का MSCI फॉरवर्ड P/E 22.5x है, जो इसके 10 साल के औसत से कहीं ज्यादा है. ऐसे ऊंचे वैल्यूएशन के कारण विदेशी निवेशक नए निवेश से बच रहे हैं और बिकवाली का दबाव बनाए हुए हैं.

कमजोर अर्निंग्स का असर
पिछले एक साल में बैंकिंग, मेटल्स और फार्मा जैसे प्रमुख सेक्टर्स में लगातार अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं. सिर्फ कंज्यूमर और ऑटो सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन समग्र स्तर पर कॉरपोरेट अर्निंग्स ने निवेशकों को निराश किया है.

ग्लोबल पॉलिसी रिस्क
गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, मजबूत डॉलर और ब्याज दरों पर अनिश्चितता ने भी विदेशी निवेशकों के मूड को बिगाड़ा है. इन वैश्विक जोखिमों के चलते उभरते बाजारों से निवेशक दूरी बना रहे हैं और भारत इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहा है.

सबसे खराब प्रदर्शन
निष्कर्ष में रिपोर्ट कहती है कि जबकि MSCI एशिया पैसिफिक और उभरते बाजार 21-22% ऊपर हैं, भारत मात्र 1% की बढ़त के साथ पिछड़ रहा है. भारी FPI सेलिंग और कमजोर अर्निंग्स की वजह से यह पिछड़ापन पिछले तीन दशकों का सबसे खराब है. अगर आने वाले महीनों में भारत ने अर्निंग्स सुधार और वैल्यूएशन में संतुलन नहीं लाया, तो विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली बाजार को और कमजोर कर सकती है.

