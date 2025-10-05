ETV Bharat / business

गोल्डमैन सैक्स के CEO डेविड सोलोमन की बड़ी चेतावनी— अगले 1-2 वर्षों में बाजार में संभावित गिरावट देखी जा सकती है

गोल्डमैन सैक्स CEO डेविड सोलोमन ने चेताया कि AI बूम के बाद अगले 12-24महीनों में शेयर बाजार में गिरावट और निवेश जोखिम बढ़ सकते हैं.

सांकेतिक फोटो (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 12:39 PM IST

नई दिल्ली: गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने CNBC को दिए इंटरव्यू में चेताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के शेयर बाजार में तेजी के बाद अगले एक-दो साल में कुछ निवेशक नुकसान भी उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में इस समय AI के कारण रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन बाजार चक्र की प्रकृति के अनुसार, इस दौरान विजेता और पराजित दोनों होंगे.

सोलोमन ने यह बात 3 अक्टूबर को इटली के ट्यूरिन में आयोजित इटालियन टेक वीक में कही. उन्होंने 2000 के दशक की डॉटकॉम बबल का उदाहरण देते हुए समझाया कि AI के बाजार बूम को उसी तरह देखा जा सकता है. उन्होंने कहा, “जब भी किसी नई तकनीक में तेजी आती है और इसके कारण पूंजी का निर्माण होता है, तो बाजार अक्सर वास्तविक क्षमता से आगे निकल जाता है. इस स्थिति में कुछ कंपनियां सफल होती हैं, जबकि कुछ असफल होती हैं.”

डेविड सोलोमन ने आगे कहा कि 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के व्यापक उपयोग ने टेक जायंट्स का निर्माण किया, लेकिन साथ ही डॉटकॉम बबल भी पैदा हुई. “AI के मामले में भी हम इसी तरह की घटना देख सकते हैं. मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले 12 से 24 महीनों में शेयर बाजार में गिरावट आए. कई निवेश ऐसे होंगे जो अपेक्षित रिटर्न नहीं देंगे और जब ऐसा होगा, तो निवेशकों को अच्छा महसूस नहीं होगा.”

हालांकि, सोलोमन ने इसे बबल कहने से इंकार किया. उन्होंने कहा, “मैं बबल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मैं भविष्य नहीं जानता. लेकिन इतना जरूर है कि लोग जोखिम पर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वे उत्साहित हैं. जब लोग उत्साहित होते हैं, तो वे सिर्फ अच्छी संभावनाओं को देखते हैं और जोखिम को कम आंकते हैं. अंततः बाजार में एक समायोजन, जांच और गिरावट आएगी.”

इसके बावजूद, उन्होंने AI के दीर्घकालिक भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा. उन्होंने कहा, “मुझे पूरी तरह विश्वास है कि तकनीक तेजी से बढ़ रही है, नई कंपनियां बन रही हैं और इसका व्यापारिक क्षेत्र में उपयोग बहुत शक्तिशाली साबित हो सकता है. इसलिए यह एक रोमांचक समय है.”

सोलोमन का कहना है कि निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है और वे बाजार के जोखिमों को समझकर ही निवेश करें. वहीं, AI की तकनीकी क्षमता और इसके संभावित लाभ ने उन्हें उत्साहित और आशावादी बनाए रखा है.

यह भी पढ़ें- गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट: 7 कारण जिनकी वजह से भारत के शेयर बाजार में तेजी नहीं लौट रही

