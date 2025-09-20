ETV Bharat / business

Gold या Platinum Card, अमेरिका में बसने के लिए कौन-सा है बेहतर विकल्प? जानिए पूरा प्रोसेस

गोल्ड कार्ड के लिए अमेरिकी खजाने में 10 लाख डॉलर जमा करने होंगे, जबकि प्लैटिनम कार्ड अभी पाइपलाइन में है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 3:18 PM IST

3 Min Read
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका में बसने का एक नया और आकर्षक रास्ता खोला है. इस योजना के तहत “गोल्ड कार्ड” और “प्लैटिनम कार्ड” नामक दो विकल्प पेश किए गए हैं. इनमें से गोल्ड कार्ड की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, जबकि प्लैटिनम कार्ड अभी योजना के चरण में है. दोनों कार्डों का मकसद उच्च-नेटवर्थ व्यक्तियों को अमेरिका की ओर आकर्षित करना है.

गोल्ड कार्ड: स्थायी निवास का रास्ता
गोल्ड कार्ड उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो अमेरिकी खजाने में 10 लाख डॉलर (करीब ₹8.8 करोड़) का योगदान देने को तैयार हैं. इसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी और USCIS द्वारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा होने पर उन्हें ईबी-1 और ईबी-2 वीज़ा कैटेगरी के तहत अमेरिका में स्थायी निवासी का दर्जा मिल सकता है.

  • ईबी-1 वीज़ा: विज्ञान, कला, शिक्षा, बिजनेस या खेल में असाधारण क्षमता वाले व्यक्तियों, आउटस्टैंडिंग प्रोफेसरों या मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है.
  • ईबी-2 वीज़ा: अपने क्षेत्र में महारथ रखने वाले प्रोफेशनल्स को, आमतौर पर किसी नियोक्ता के स्पॉन्सर्ड जॉब ऑफर के साथ, दिया जाता है.

गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट trumpcard.gov पर करना होगा. आवेदन शुल्क नॉन-रिफंडेबल है. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गोल्ड कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल अमेरिका के सभी 50 राज्यों और उसके टेरिटरीज में किया जा सकेगा.

कर व्यवस्था: गोल्ड कार्ड धारकों को वही टैक्स देना होगा जो किसी अमेरिकी स्थायी निवासी या नागरिक पर लागू होता है.

कॉरपोरेट गोल्ड कार्ड: कंपनियों के लिए भी एक विकल्प है. वे अपने हर कर्मचारी को 20 लाख डॉलर तक की स्पॉन्सरशिप देकर गोल्ड कार्ड दिला सकती हैं. खास बात यह है कि यदि कर्मचारी बदलता है तो कार्ड को दोबारा असाइन किया जा सकता है.

प्लैटिनम कार्ड: टैक्स फ्री लेकिन महंगा
प्लैटिनम कार्ड अभी पाइपलाइन में है और जल्द लागू किए जाने की संभावना है. इसकी लागत गोल्ड कार्ड से पांच गुना ज्यादा, यानी 50 लाख डॉलर (करीब ₹44 करोड़) होगी.

  • प्लैटिनम कार्ड धारक साल में 270 दिन अमेरिका में रह सकते हैं.
  • इस कार्ड पर अमेरिका में कमाई गई आय पूरी तरह टैक्स-फ्री होगी.
  • योजना के तहत इसे “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर जारी किया जाएगा.
  • हालांकि, इसके नियम अभी अंतिम नहीं हुए हैं और आने वाले समय में कई शर्तें जुड़ सकती हैं.

कौन-सा कार्ड बेहतर है?
गोल्ड कार्ड और प्लैटिनम कार्ड दोनों ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) के लिए बनाए गए हैं. जहां गोल्ड कार्ड की लागत अपेक्षाकृत कम है लेकिन टैक्स देना होगा, वहीं प्लैटिनम कार्ड में टैक्स छूट है, पर निवेश की लागत पांच गुना ज्यादा है.

ट्रंप सरकार का यह कदम साफ दिखाता है कि अमेरिका धनी प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव कर रहा है. हालांकि औसत निवेशकों या सामान्य नागरिकों के लिए ये विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे.

