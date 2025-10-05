ETV Bharat / business

सोने की कीमतें इस सप्ताह रह सकती हैं उतार-चढ़ाव भरी, अमेरिकी फंडिंग बिल और फेड संकेतों पर नजर

सोना-चांदी ने घरेलू व वैश्विक बाजार में नया रिकॉर्ड बनाया. फेडरल रिजर्व नीति, अमेरिकी शटडाउन और भू-राजनीतिक तनाव से उतार-चढ़ाव बरकरार रहेगा.

October 5, 2025

नई दिल्ली: आने वाले सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी सरकार के फंडिंग बिल, लेबर मार्केट डेटा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टिप्पणियां बुलियन मार्केट की दिशा तय करेंगी.

पिछले हफ्ते सोना घरेलू बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी के सोने की कीमत 2.8 प्रतिशत बढ़कर 1,18,113 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जो अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है. वहीं, चांदी भी तेजी में रही और दिसंबर अनुबंध 2.72 प्रतिशत उछलकर 1,45,744 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ.

जेपीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने बताया कि कमजोर डॉलर और अमेरिकी सरकार के आंशिक शटडाउन की आशंका से सोने में 3.5 से 4 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई. निवेशकों को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है.

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की विश्लेषक रिया सिंह ने कहा कि सोना लगातार पांचवें सप्ताह नई ऊंचाई पर पहुंचा है और 46 प्रतिशत की सालाना बढ़त दर्ज की है, जो 1979 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि है. इसके पीछे गोल्ड-बैक्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ना और भू-राजनीतिक तनाव अहम कारण हैं.

चांदी के मामले में स्थिति और मजबूत है. विश्लेषकों का कहना है कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से बढ़ती मांग और लगातार सप्लाई की कमी ने इसकी कीमतों को ऊंचा बनाए रखा है. स्मार्टवेल्थ.एआई के पंकज सिंह के अनुसार, घरेलू चांदी की कीमतें निकट भविष्य में 1.50 से 1.70 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं.

वैश्विक बाजार में भी सोने और चांदी दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया. कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 3,923 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचा, जबकि चांदी 48.32 डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर पर बंद हुई.

कुल मिलाकर, विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना-चांदी दोनों सुरक्षित निवेश (safe haven) की वजह से मजबूत रहेंगे. हालांकि मुनाफावसूली के चलते बीच-बीच में कीमतों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन समग्र ट्रेंड अभी ऊपर की ओर बना रहेगा.

