सोने की कीमतें इस सप्ताह रह सकती हैं उतार-चढ़ाव भरी, अमेरिकी फंडिंग बिल और फेड संकेतों पर नजर

नई दिल्ली: आने वाले सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी सरकार के फंडिंग बिल, लेबर मार्केट डेटा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टिप्पणियां बुलियन मार्केट की दिशा तय करेंगी.

पिछले हफ्ते सोना घरेलू बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी के सोने की कीमत 2.8 प्रतिशत बढ़कर 1,18,113 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जो अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है. वहीं, चांदी भी तेजी में रही और दिसंबर अनुबंध 2.72 प्रतिशत उछलकर 1,45,744 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ.

जेपीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने बताया कि कमजोर डॉलर और अमेरिकी सरकार के आंशिक शटडाउन की आशंका से सोने में 3.5 से 4 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई. निवेशकों को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है.

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की विश्लेषक रिया सिंह ने कहा कि सोना लगातार पांचवें सप्ताह नई ऊंचाई पर पहुंचा है और 46 प्रतिशत की सालाना बढ़त दर्ज की है, जो 1979 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि है. इसके पीछे गोल्ड-बैक्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ना और भू-राजनीतिक तनाव अहम कारण हैं.