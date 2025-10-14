ETV Bharat / business

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानिए मौजूदा रेट और बाजार का हाल

14 अक्टूबर को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई. सोना ₹2,000 और चांदी ₹6,500 गिरीं, विशेषज्ञों ने सतर्क निवेश की सलाह दी.

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 3:06 PM IST

हैदराबाद: त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है. 14 अक्टूबर 2025 को सुबह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट आई. यह गिरावट न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी देखने को मिली, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल है.

बीते कुछ महीनों से सोना और चांदी लगातार रिकॉर्ड बना रहे थे. निवेशक उम्मीद कर रहे थे कि यह तेजी त्योहारी सीजन तक जारी रहेगी, लेकिन अब अचानक आई गिरावट ने बाजार की दिशा बदल दी है. MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सोने का दाम ₹1,24,854 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जो कि ऊपरी स्तर से करीब ₹2,000 की गिरावट दर्शाता है. वहीं चांदी ₹1,55,786 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो लगभग ₹6,500 की गिरावट है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट
अमेरिका के COMEX बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली. सोना 0.37% गिरकर $4117.90 प्रति औंस पर पहुंच गया. चांदी 1.92% की गिरावट के साथ $49.46 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है. यह गिरावट वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड्स में तेजी के कारण आई है. इसके चलते निवेशकों का रुझान सेफ हेवन माने जाने वाले सोने से हटता हुआ दिख रहा है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

कमोडिटी विशेषज्ञ केडिया एडवाइजरी के अनुसार, "पिछले चार-पांच महीनों की बड़ी तेजी के बाद अब करेक्शन की स्थिति बन रही है. गोल्ड माइनिंग कंपनियों में कमजोरी दिखने लगी है." उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि यदि आपने पहले से गोल्ड में निवेश किया है, तो ट्रेलिंग स्टॉपलॉस के साथ होल्ड करें. हालांकि, वर्तमान समय में नया निवेश करना उचित नहीं होगा.

निवेशकों के लिए सलाह
त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की मांग सामान्यतः बढ़ती है, लेकिन मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है. नए निवेश से पहले बाजार की स्थिति को ध्यान से समझें. पुराने निवेश पर नजर रखें और जरूरी हो तो मुनाफा बुक करें. लॉन्ग टर्म निवेश के लिए रुझान बने रहने पर ही कदम उठाएं. आने वाले दिनों में बाजार की चाल ग्लोबल ट्रेंड्स और फेस्टिव डिमांड पर निर्भर करेगी.

