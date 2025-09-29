ETV Bharat / business

दशहरे से पहले सोना-चांदी के रेट रिकॉर्ड स्तर पर, निवेशकों के चेहरे खिले!

सोना ₹1,14,600 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,42,500 प्रति किलोग्राम तक पहुंचीं. त्योहारों की मांग और फेडरल रिजर्व दर कटौती की उम्मीद बढ़त का कारण.

Etv Bharat
सोना-चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी ने 29 सितंबर 2025 को नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया. सोने का भाव ₹1,14,600 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव ₹1,42,500 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया. दोनों धातुएं अपने उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रही हैं, जिससे निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों के लिए उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है.

विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतों में इस तेजी का प्रमुख कारण आने वाले त्योहारों के लिए बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना है. जब अमेरिका में ब्याज दरों में कमी की उम्मीद बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे सोने की मांग बढ़ती है.

सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि से ज्वेलरी उद्योग और व्यक्तिगत निवेशकों में खरीदारी की रफ्तार भी बढ़ गई है. बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में सोना ₹1,14,000 से ऊपर मिल रहा है, और स्थानीय बाजार में इसका स्तर लगभग ₹1,14,500 के आसपास दर्ज किया गया है.

चांदी की कीमतों ने भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए ₹1,42,500 प्रति किलोग्राम का नया उच्चतम स्तर हासिल किया. चांदी की तेजी केवल निवेशकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके असर से इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोग्राफी और मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे उद्योग क्षेत्रों में भी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

विशेषज्ञों के अनुसार, सोना-चांदी के भाव में यह तेजी निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर पेश कर रही है. इसके अलावा, आगामी त्योहारों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में आने वाले संकेत इस पर और असर डाल सकते हैं. हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना बनी हुई है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने और सही समय पर खरीद-बिक्री करने की सलाह दी जा रही है.

MCX पर ट्रेडिंग डेटा के अनुसार, सोने और चांदी दोनों धातुओं में बढ़त के कारण बाजार में खरीदारी का माहौल और भी सक्रिय हो गया है. निवेशकों की रुचि बढ़ने से स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में व्यापार गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं.

यह भी पढ़ें- त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? ये बैंक दे रहे सस्ते लोन, ब्याज दर सिर्फ 7.6% से शुरू

For All Latest Updates

TAGGED:

TODAY GOLD PRICESILVER RECORD HIGHMCX TRADINGGOLD RATE TODAYGOLD RECORD PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.