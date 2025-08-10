Essay Contest 2025

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल - 24 CARAT GOLD RATE DELHI

देश में सोना ₹1,03,000 प्रति 10 ग्राम पार, 6 साल में 200% महंगा. चांदी भी ₹4,000 प्रति किलो बढ़ी.

सोना-चांदी में लगातार तेजी
Published : August 10, 2025 at 10:05 AM IST

मुंबई: देशभर में सोने-चांदी की कीमतें एक बार फिर तेजी के रास्ते पर हैं. सर्राफा बाजार में बीते एक सप्ताह के दौरान सोने के भाव में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना जहां ₹1,690 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, वहीं 22 कैरेट सोना भी ₹1,550 प्रति 10 ग्राम की छलांग लगा चुका है.

राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना अब ₹1,03,190 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. 22 कैरेट सोना ₹94,600 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह बढ़ोतरी घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव और डॉलर-रुपये के विनिमय दर में बदलाव का नतीजा है.

छह साल में सोना दोगुने से ज्यादा महंगा
बाजार के आंकड़े बताते हैं कि बीते छह वर्षों में सोने की कीमतों में लगभग 200% की वृद्धि हुई है. 2019 में जहां 24 कैरेट सोने का भाव ₹34,000–₹35,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास था, वहीं अब यह ₹1,03,000 के पार चला गया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने में यह दीर्घकालिक तेजी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित रिटर्न का संकेत देती है, जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए सोना खरीदना पहले से कहीं अधिक महंगा सौदा हो गया है.

प्रमुख शहरों में सोने के ताज़ा रेट
सोने की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का असर देश के लगभग सभी बड़े शहरों में दिख रहा है.

  • दिल्ली – 24 कैरेट ₹1,03,190, 22 कैरेट ₹94,600 प्रति 10 ग्राम
  • मुंबई, चेन्नई, कोलकाता – 24 कैरेट ₹1,03,040, 22 कैरेट ₹94,450 प्रति 10 ग्राम
  • जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ – 24 कैरेट ₹1,03,190, 22 कैरेट ₹94,600 प्रति 10 ग्राम
  • अहमदाबाद, भोपाल – 24 कैरेट ₹1,03,090, 22 कैरेट ₹94,500 प्रति 10 ग्राम
  • हैदराबाद – 24 कैरेट ₹1,03,040, 22 कैरेट ₹94,450 प्रति 10 ग्राम

चांदी में भी रफ्तार
सोने के साथ-साथ चांदी के भाव में भी तेजी बनी हुई है. एक सप्ताह में चांदी ₹4,000 प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है. 10 अगस्त को इसकी कीमत ₹1,17,000 प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई. इंदौर के सर्राफा बाजार में 9 अगस्त को चांदी ₹100 बढ़कर ₹1,16,500 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. चांदी की कीमतों में यह वृद्धि औद्योगिक मांग में इजाफा और वैश्विक बाजार में सप्लाई में कमी के कारण बताई जा रही है.

मार्केट विश्लेषकों के अनुसार, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूदा तेजी बनी रहती है और रुपये में कमजोरी जारी रहती है, तो आने वाले दिनों में सोना-चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं. हालांकि, तेज बढ़त के बाद कुछ समय के लिए मुनाफावसूली भी देखने को मिल सकती है, जिससे अल्पावधि में भाव स्थिर या हल्के गिरावट के साथ रह सकते हैं.

