फेड पॉलिसी फैसले से पहले सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी में मामूली तेजी

मुंबई: घरेलू वायदा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक से पहले निवेशक सतर्क दिखे, जिसके चलते सोने में कमजोरी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर वायदा 148 रुपये या 0.14% टूटकर 1,09,222 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान कुल 15,852 लॉट का कारोबार हुआ. वहीं दिसंबर अनुबंध भी 111 रुपये या 0.10% फिसलकर 1,10,323 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

फेड नीति पर निगाहें

रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने कहा, “सोना 1,09,000 रुपये के आसपास बना हुआ है क्योंकि निवेशक फेडरल रिजर्व की बैठक का इंतजार कर रहे हैं. बाजार में 25 बेसिस प्वाइंट दर कटौती की उम्मीद की जा रही है. कमजोर श्रम बाजार के संकेतों के चलते यह रुझान अगले साल तक जारी रह सकता है.”

चांदी में बढ़त

सोने में गिरावट के विपरीत चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई. दिसंबर अनुबंध 121 रुपये या 0.09% चढ़कर 1,28,959 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचा. वहीं, मार्च डिलीवरी 41 रुपये या 0.03% की बढ़त के साथ 1,30,311 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही. कुल मिलाकर चांदी के कारोबार में 18,528 लॉट की भागीदारी रही.

वैश्विक बाजार का हाल

वैश्विक स्तर पर भी सोने में गिरावट देखने को मिली. कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी का सोना 0.10% घटकर 3,682.72 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. वहीं, चांदी के दिसंबर अनुबंध में 0.25% की गिरावट दर्ज की गई और यह 42.72 डॉलर प्रति औंस पर रहा.