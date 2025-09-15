ETV Bharat / business

फेड पॉलिसी फैसले से पहले सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी में मामूली तेजी

सोना सोमवार को ₹148 गिरकर ₹1,09,222 प्रति 10 ग्राम पर आया, जबकि चांदी हल्की बढ़त में रही.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: घरेलू वायदा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक से पहले निवेशक सतर्क दिखे, जिसके चलते सोने में कमजोरी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर वायदा 148 रुपये या 0.14% टूटकर 1,09,222 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान कुल 15,852 लॉट का कारोबार हुआ. वहीं दिसंबर अनुबंध भी 111 रुपये या 0.10% फिसलकर 1,10,323 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

फेड नीति पर निगाहें
रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने कहा, “सोना 1,09,000 रुपये के आसपास बना हुआ है क्योंकि निवेशक फेडरल रिजर्व की बैठक का इंतजार कर रहे हैं. बाजार में 25 बेसिस प्वाइंट दर कटौती की उम्मीद की जा रही है. कमजोर श्रम बाजार के संकेतों के चलते यह रुझान अगले साल तक जारी रह सकता है.”

चांदी में बढ़त
सोने में गिरावट के विपरीत चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई. दिसंबर अनुबंध 121 रुपये या 0.09% चढ़कर 1,28,959 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचा. वहीं, मार्च डिलीवरी 41 रुपये या 0.03% की बढ़त के साथ 1,30,311 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही. कुल मिलाकर चांदी के कारोबार में 18,528 लॉट की भागीदारी रही.

वैश्विक बाजार का हाल
वैश्विक स्तर पर भी सोने में गिरावट देखने को मिली. कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी का सोना 0.10% घटकर 3,682.72 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. वहीं, चांदी के दिसंबर अनुबंध में 0.25% की गिरावट दर्ज की गई और यह 42.72 डॉलर प्रति औंस पर रहा.

अन्य वैश्विक घटनाएं
त्रिवेदी ने कहा कि फेड के ऐलान से पहले निवेशकों की नज़र अमेरिकी खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन जैसे आंकड़ों पर रहेगी. ये आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और भविष्य की दर कटौती की गुंजाइश को लेकर संकेत देंगे.

उन्होंने बताया कि अमेरिकी प्रशासन ने रविवार को फेड गवर्नर लिसा कुक को हटाने की अपील एक बार फिर अदालत में दोहराई है, जिससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, मैड्रिड में चल रही अमेरिका-चीन वार्ताएं भी बाजार की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती हैं.

निकट भविष्य का रुझान
विशेषज्ञों का मानना है कि फेड के संकेत साफ होने तक सोना सीमित दायरे (range-bound) में रह सकता है. निवेशक नई पोजीशन लेने से पहले नीतिगत रुख का इंतजार करेंगे.

यह भी पढ़ें- फेड रेट फैसला, व्यापार वार्ता और एफआईआई प्रवाह तय करेंगे अगले हफ्ते सेंसेक्स-निफ्टी का रुख

For All Latest Updates

TAGGED:

FEDERAL RESERVE POLICYUS ECONOMIC DATAGOLD RATE TODAYUS FED POLICY DECISIONGOLD PRICES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.