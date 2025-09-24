ETV Bharat / business

एक साल में सोने की कीमतों में 35 हजार रुपये से ज्यादा का इजाफा, बढ़ती कीमतों के बीच क्या हैं विकल्प?

नई दिल्ली: बेटी की शादी हो या धनतेरस का मौका. भारत में सोना खरीदने की परंपरा रही है.दुल्हन के श्रृंगार से लेकर वर-वधू के परिवारों की शान तक हर जगह सोना ही मुख्य आकर्षण होता है. इसके अलावा सोना एक तरह से सुरक्षित निवेश भी है. हालांकि, अब सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं.

ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतें भारतीय परिवारों के लिए चिंता का विषय बन रही हैं. खासकर उन परिवारों को लिए, जिनके घर में शादी होने वाली है. सोने की बढ़ती कीमतों के कारण कई माता-पिता कह रहे हैं कि बिना गहनों के कैसे बिटिया को विदा करेंगे?

अगर आपके घर में भी शादी है तो चिंता न करें. बाजार में ऐसे स्मार्ट गोल्ड ज्वेलरी विकल्प उपलब्ध हैं जो आपको बिना ज्यादा पैसे खर्च किए शादी का जश्न मनाने में मदद करेंगे. इसके अलावा आप भारी-भरकम सेट खरीदने के बजाय, छोटे और ज़्यादा उपयोगी ज्वेलरी पर विचार करें जिन्हें अलग-अलग परिधानों के साथ मिलाकर पहना जा सके.

हल्के वजन के आभूषण सेट

हल्के वजन के सोने के आभूषण सस्ते होते हैं. साथ ही यह आकर्षक भी होते हैं. इनमें छोटे हार, चूड़ियां और झुमके शामिल हैं. यह उन दुल्हनों के लिए बिल्कुल सही है जो बिना ज़्यादा खर्च किए आकर्षक दिखना चाहती हैं.

गोल्ड प्लेटेड या लेयर्ड डिजाइन

अगर आप कम बजट की वजह से सोने की आभूषण खरीदने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो उसकी जगह सोने की परत चढ़ी ज्वेलरी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. यह देखने में शुद्ध सोने जैसी लगती है, लेकिन इसकी कीमत काफी कम होती है.

इसके अलावा सोने की परत चढ़ी लेयर्ड नेकलेस या सेट खरीदकर एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. इन्हें शादी के अलावा भी कई मौकों पर पहना जा सकता है.