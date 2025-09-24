ETV Bharat / business

एक साल में सोने की कीमतों में 35 हजार रुपये से ज्यादा का इजाफा, बढ़ती कीमतों के बीच क्या हैं विकल्प?

पहले लोग ज्यादातर 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड खरीदते थे, लेकिन अब 18K और 14K के गहने बनवा रहे हैं.

GOld
एक साल में सोने की कीमतों में 35 हजार रुपये से ज्यादा का इजाफा (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 3:58 PM IST

नई दिल्ली: बेटी की शादी हो या धनतेरस का मौका. भारत में सोना खरीदने की परंपरा रही है.दुल्हन के श्रृंगार से लेकर वर-वधू के परिवारों की शान तक हर जगह सोना ही मुख्य आकर्षण होता है. इसके अलावा सोना एक तरह से सुरक्षित निवेश भी है. हालांकि, अब सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं.

ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतें भारतीय परिवारों के लिए चिंता का विषय बन रही हैं. खासकर उन परिवारों को लिए, जिनके घर में शादी होने वाली है. सोने की बढ़ती कीमतों के कारण कई माता-पिता कह रहे हैं कि बिना गहनों के कैसे बिटिया को विदा करेंगे?

अगर आपके घर में भी शादी है तो चिंता न करें. बाजार में ऐसे स्मार्ट गोल्ड ज्वेलरी विकल्प उपलब्ध हैं जो आपको बिना ज्यादा पैसे खर्च किए शादी का जश्न मनाने में मदद करेंगे. इसके अलावा आप भारी-भरकम सेट खरीदने के बजाय, छोटे और ज़्यादा उपयोगी ज्वेलरी पर विचार करें जिन्हें अलग-अलग परिधानों के साथ मिलाकर पहना जा सके.

हल्के वजन के आभूषण सेट
हल्के वजन के सोने के आभूषण सस्ते होते हैं. साथ ही यह आकर्षक भी होते हैं. इनमें छोटे हार, चूड़ियां और झुमके शामिल हैं. यह उन दुल्हनों के लिए बिल्कुल सही है जो बिना ज़्यादा खर्च किए आकर्षक दिखना चाहती हैं.

गोल्ड प्लेटेड या लेयर्ड डिजाइन
अगर आप कम बजट की वजह से सोने की आभूषण खरीदने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो उसकी जगह सोने की परत चढ़ी ज्वेलरी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. यह देखने में शुद्ध सोने जैसी लगती है, लेकिन इसकी कीमत काफी कम होती है.

इसके अलावा सोने की परत चढ़ी लेयर्ड नेकलेस या सेट खरीदकर एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. इन्हें शादी के अलावा भी कई मौकों पर पहना जा सकता है.

मिनिमलिस्ट डिजाइन
शादियों में सरल, आधुनिक डिजाइन चलन में हैं. उदाहरण के लिए पतली चेन, नाज़ुक झुमके, छोटे पेंडेंट और ब्रेसलेट. ये जेब पर हल्के पड़ते हैं और पारंपरिक और पश्चिमी दोनों तरह के परिधानों के साथ अच्छी तरह मेल खाते हैं.

अन्य धातुओं के साथ मिक्स एंड मैच करें
ज़्यादा खर्च किए बिना शानदार लुक के लिए सोने को चांदी या कुंदन के आभूषणों के साथ मिक्स करें. कुछ आयोजनों में पोल्की या नकली आभूषण पहनने से स्टाइल बरकरार रखते हुए खर्च कम हो सकता है.

18 कैरेट और 14 कैरेट गोल्ड
पहले लोग ज्यादातर 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड खरीदते थे, लेकिन अब 18K और 14K के गहने बनवा रहे हैं. इससे सोने के आभूषण सस्ते पड़ते हैं और फैशनेबल डिजाइनों की भी बड़ी रेंज मिलती है.

सिल्वर और प्लैटिनम
सोने के विकल्प के तौर पर लोग अब सिल्वर और प्लैटिनम ज्वेलरी की तरफ भी रुख कर रहे हैं. खासकर शहरी युवाओं में यह चलन बढ़ा है, क्योंकि यह कम कीमत पर आधुनिक लुक देता है.

एक साल में कितनी बढ़ी सोने की कीमत (24 कैरेट)?
सितंबर-2024 में सोने की कीमत 75,930 रुपये थी, जो सितंबर- 2025 तक बढ़कर 1, 13,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है. यानी एक साल में 10 ग्राम सोने की कीमत में 35000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है.

