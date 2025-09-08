ETV Bharat / business

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट: 606 रुपये टूटा गोल्ड, चांदी भी फिसली

सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर से ₹606 गिरकर ₹1,07,122 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचीं, चांदी भी सस्ती हुई; वैश्विक रुझान और नीतिगत फैसलों का असर.

सांकेतिक फोटो
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 3:00 PM IST

नई दिल्ली: घरेलू फ्यूचर्स मार्केट में सोमवार को सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से 606 रुपये गिरकर 1,07,122 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं. यह गिरावट निवेशकों द्वारा मुनाफा बुकिंग करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुझानों के बीच आई.

सोना और चांदी में उतार-चढ़ाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी के लिए सोने के फ्यूचर्स 606 रुपये या 0.56 प्रतिशत गिरकर 1,07,122 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए. शुक्रवार को यह 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम के सभी समय के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था. इसी तरह, दिसंबर डिलीवरी के फ्यूचर्स 612 रुपये गिरकर 1,08,176 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए.

चांदी की कीमतों में भी पिछले सप्ताह के नए शिखर के बाद गिरावट देखी गई. दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी के फ्यूचर्स 977 रुपये या 0.78 प्रतिशत गिरकर 1,23,720 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड किए गए. 3 सितंबर को चांदी 1,26,300 रुपये प्रति किलो के नए रिकॉर्ड तक पहुंच चुकी थी.

स्पॉट मार्केट में हाल

  • राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को बुलियन की कीमतों ने नए शिखर छुए.
  • 99.9 प्रतिशत सोना: 900 रुपये बढ़कर 1,07,870 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • 99.5 प्रतिशत सोना: 900 रुपये बढ़कर 1,07,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • चांदी: 1,400 रुपये बढ़कर 1,27,000 रुपये प्रति किलो

अंतरराष्ट्रीय बाजार का रुख
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार को Comex सोने के फ्यूचर्स (दिसंबर डिलीवरी) 0.68 प्रतिशत गिरकर USD 3,628.35 प्रति औंस पर बंद हुए. पिछले सत्र में यह USD 3,655.50 के रिकॉर्ड पर पहुंचा था. स्पॉट गोल्ड 3,584.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड हुआ.

Reliance Securities के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने बताया कि चीन का सेंट्रल बैंक लगातार 10वें महीने अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है. अगस्त में चीन के गोल्ड रिजर्व 74.02 मिलियन फाइन ट्रॉय औंस पर पहुंचे, जो जुलाई के 73.96 मिलियन से बढ़े.

साथ ही, अमेरिकी प्रशासन ने शुक्रवार को सोने सहित कुछ धातुओं को देश-आधारित टैरिफ से मुक्त करने का निर्णय लिया, जिससे मांग को समर्थन मिलने की संभावना है.

विशेषज्ञों की राय और मार्केट आउटलुक
Mehta Equities के VP कमोडिटीज राहुल कलांत्रि ने कहा कि अमेरिका में खराब नौकरियों के आंकड़े और संभावित फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती से सुरक्षित निवेश के लिए सोने और चांदी की मांग बढ़ी.

World Gold Council के अनुसार, वैश्विक केंद्रीय बैंकों की खरीदारी धीमी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक जोखिम मांग को बनाए रख सकते हैं.

गोल्डमैन सैक्स ने नोट किया कि यदि फेड की स्वतंत्रता पर खतरा आता है, तो सोने की कीमत USD 5,000 प्रति औंस तक जा सकती है, क्योंकि निवेशक ट्रेजरी से बुलियन में निवेश करेंगे.

