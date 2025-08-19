नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में भूराजनीतिक तनाव में कमी और घरेलू शेयर बाजार में आई मजबूती का सीधा असर कीमती धातु पर पड़ा है. पिछले दस दिनों में सोने की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत यानी 2160 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. यह गिरावट खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, जो आगामी त्योहारों के मौसम में बड़ी खरीदारी करने की योजना बना रहे थे.

खरीदारों के लिए अनुकूल समय

भारत में सोना केवल एक निवेश साधन ही नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा है. शादी-ब्याह और त्योहारों पर सोने की खरीद को शुभ माना जाता है. अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहार पड़ते हैं. यही वजह है कि इन दिनों बाजार में सोने की मांग सबसे अधिक रहती है. हाल ही में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं, जिससे उपभोक्ता खरीदारी से बच रहे थे. अब आई गिरावट ने उन्हें एक अनुकूल मौका दिया है.

मौजूदा बाजार भाव

सोमवार को देशभर में 24 कैरेट सोना 1,00,750 रुपये, 22 कैरेट 92,350 रुपये और 18 कैरेट 75,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से बिक रहा है. तुलना करें तो एक दिन पहले 24 कैरेट सोने का भाव 1,01,180 रुपये था. यानी कीमत में लगभग 400 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है.

शहरवार देखें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,00,090 रुपये, जबकि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में यह 1,00,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है. इसी तरह, 22 कैरेट सोना दिल्ली में 92,500 रुपये और बाकी शहरों में लगभग 92,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कीमत तय करने वाले कारक

सोने के दाम केवल मांग और आपूर्ति पर निर्भर नहीं करते, बल्कि कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारक इन्हें प्रभावित करते हैं.

डॉलर का रेट और रुपया: डॉलर मजबूत होने पर भारत में सोना महंगा होता है.

डॉलर मजबूत होने पर भारत में सोना महंगा होता है. आयात शुल्क और टैक्स: भारत सोने का बड़ा आयातक है, इसलिए सीमा शुल्क और जीएसटी का सीधा असर पड़ता है.

भारत सोने का बड़ा आयातक है, इसलिए सीमा शुल्क और जीएसटी का सीधा असर पड़ता है. वैश्विक परिस्थितियां: युद्ध, मंदी या ब्याज दरों में बदलाव से कीमतें ऊपर-नीचे होती हैं.

युद्ध, मंदी या ब्याज दरों में बदलाव से कीमतें ऊपर-नीचे होती हैं. भारतीय परंपराएं: शादी और त्योहारों में बढ़ती मांग दाम को ऊपर धकेलती है.

शादी और त्योहारों में बढ़ती मांग दाम को ऊपर धकेलती है. महंगाई: सोना महंगाई से बचाव का सुरक्षित विकल्प माना जाता है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले हफ्तों में त्योहारों और शादी के सीजन से मांग में इजाफा होगा. इस कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. निवेशकों और खरीदारों को सलाह दी जा रही है कि वे मौजूदा गिरावट का फायदा उठाकर योजनाबद्ध तरीके से खरीदारी करें.

