दिवाली से पहले सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल...विशेषज्ञ से जानें- शादियों के सीजन में क्या होगा?

सोने की बढ़ती कीमतों के बीच निवेशकों को मुनाफाखोरी, नीतिगत अस्थिरता या वैश्विक परिसंपत्ति आवंटन में बदलाव के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

Gold prices break records
सोना. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 7:03 PM IST

6 Min Read
सौरभ शुक्ला.

नई दिल्लीः अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें ऐतिहासिक 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई हैं. भारतीय बाजार में 1.21 लाख प्रति 10 ग्राम (एमसीएक्स मूल्य 10 अक्टूबर 2025) को पार कर गई हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कीमती धातुओं का भविष्य क्या होगा? क्या यह शिखर है या लंबी अवधि के तेजी के रुझान में एक और मील का पत्थर है?

इस तेजी के कारण और आगे की राह को समझने के लिए, ईटीवी भारत ने 'या वेल्थ ग्लोबल' के निदेशक, अनुज गुप्ता से बात की. अनुज, कमोडिटी और वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र के जानकार हैं. इस विशेष बातचीत में उन्होंने बाजार के उत्प्रेरकों, संभावित सुधारों, गोल्ड ईटीएफ की बढ़ती मांग और निवेशकों को सोने की तेजी से कैसे सुरक्षित रूप से निपटना है, इस पर अपनी राय साझा की.

Gold prices hike
अनुज गुप्ता, 'या वेल्थ ग्लोबल' के निदेशक (ETV Bharat)
सवाल: क्या इस स्तर से अब सोने में निवेश जोखिम भरा है? क्या बिकवाली होगी या कीमतें और बढ़ेंगी?

जवाबः निकट भविष्य में हम सोने की कीमतों में कुछ मुनाफावसूली देख सकते हैं क्योंकि इनकी कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं. हालांकि, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियाँ सोने या चांदी में बड़ी गिरावट का संकेत नहीं दे रही हैं. इस समय बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रमुख कारणों में से एक डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके बयान और नीतिगत कदम बाजार उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं.

इसके अलावा, चीन पर हाल ही में लगाए गए टैरिफ से भी मुनाफावसूली की संभावना है, जिससे निवेशक अपनी पोजीशन बेच सकते हैं और बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है. गाजा में तनाव कम होने से भी सोने की कीमतों में थोड़ी नरमी के संकेत मिल रहे हैं. एक अन्य कारक अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना है. यह आमतौर पर अल्पावधि में सोने पर दबाव डालता है.

सवाल: सोने और चांदी दोनों के शेयरों और तेल से बेहतर प्रदर्शन के साथ, क्या हम हार्ड एसेट्स के प्रति निवेशकों की पसंद में संरचनात्मक बदलाव देख रहे हैं?

जवाबः हालिया उछाल के बाद भी, सोने और चांदी की कीमतें आने वाले साल में, संभवतः अगली दिवाली तक, ऊंची बनी रहने की संभावना है. सोना 4200 डॉलर प्रति औंस या उससे भी ज़्यादा की ऊंचाई तक पहुंच सकता है. चांदी में भी तेजी रहने की उम्मीद है. इस दिवाली के त्यौहारी सीजन के बाद, हमें थोड़े समय के लिए नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन शादियों के सीजन में मांग में तेजी से सुधार होने की उम्मीद है, जो पारंपरिक रूप से सोने की भौतिक खरीदारी को बढ़ावा देता है.

सवाल: क्या अमेरिकी सरकार की ओर से राजकोषीय स्पष्टता में देरी, बहुमूल्य धातुओं के निरंतर प्रवाह के लिए नया उत्प्रेरक बन सकती है?

जवाबः बिल्कुल! अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सरकार को बंद करने या टैरिफ लगाने जैसे किसी भी बड़े कदम का वैश्विक प्रभाव पड़ता है. ये कदम वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता पैदा करते हैं जिससे सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की मांग बढ़ती है. ऐसे माहौल में निवेशक अक्सर मुद्रा या मुद्रा बाजारों में पैसा लगाने से बचते हैं और इसके बजाय अधिक स्थिर और सुरक्षित संपत्तियों, खासकर सोने, की ओर रुख करते हैं. जब तक यह अनिश्चितता बनी रहेगी, सोने की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी.

सवाल: भारतीय संदर्भ में टैरिफ और वैश्विक गतिशीलता सोने की मांग और मूल्य निर्धारण को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है?

जवाबः टैरिफ और वैश्विक आर्थिक व्यवधान भारत की आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. अमेरिका से मांग में कमी भारत के निर्यात-आधारित क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, जिससे घरेलू स्तर पर मंदी की चिंताएं बढ़ेंगी. इससे भारतीय रुपये पर दबाव पड़ेगा, खासकर अमेरिकी डॉलर के मज़बूत होने पर.

चूंकि सोना मुख्यतः आयातित होता है, इसलिए कमज़ोर रुपये का मतलब है सोने की स्थानीय कीमतें बढ़ना. यह स्थिति केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, अन्य उभरते बाजारों में भी इसी तरह के रुझान देखने को मिल सकते हैं.

सवाल: सोने की कीमतों में नरमी कब तक जारी रह सकती है, और सोने में निवेश के क्षेत्र में क्या रुझान उभर रहे हैं?

जवाबः दिवाली के बाद कीमतों में लगभग 15 से 20 दिनों तक हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि, शादियों के मौसम की शुरुआत के साथ मांग में फिर से वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे सोने की कीमतों को एक बार फिर समर्थन मिलेगा. एक महत्वपूर्ण रुझान यह है कि निवेशक भौतिक सोने की तुलना में गोल्ड ईटीएफ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं.

वर्तमान में भारत में गोल्ड ईटीएफ का एयूएम (प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियाँ) बढ़कर 83,000 करोड़ रुपये हो गया है. यह संस्थागत और खुदरा निवेशकों की मजबूत रुचि का संकेत है. यह बदलाव अन्य कीमती धातुओं में भी देखा जा रहा है.

सवाल: बढ़ती कीमतों के बीच, सोने में निवेश करने के सुरक्षित तरीके क्या हैं और निवेशकों को किन बातों से सावधान रहना चाहिए?

जवाबः सोने की कीमतों में तेजी के साथ, निवेश सलाह में भी तेजी आई है और दुर्भाग्य से, धोखाधड़ी वाली योजनाओं में भी. सुरक्षित और लाभदायक सोने में निवेश करने के लिए जानकारी और सावधानी बरतना जरूरी है.

सोने में निवेश करते समय सुरक्षित रहने के लिए केवल सेबी या आरबीआई पंजीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही निवेश करें. भौतिक सोना खरीदते समय, सुनिश्चित करें कि वह शुद्धता के लिए बीआईएस हॉलमार्क हो. अवास्तविक रिटर्न का वादा करने वाले अनियमित एजेंटों, ऐप्स या योजनाओं से बचें.

दिवाली से पहले सोने की कीमत में ऐतिहासिक वृद्धि
तारीखसोने की कीमत प्रति 10 ग्रामदाम में अंतरप्रतिशत परिवर्तन
11 नवंबर 201525490-20107.31
30 अक्टूबर 201630057456717.92
19 अक्टूबर 201729679-3781.26
7 नवंबर 20183158919106.44
27 अक्टूबर 201938293670421.22
14 नवंबर 2020509861269333.15
4 नवंबर 202147553-34336.73
24 अक्टूबर 20225058030276.37
12 नवंबर 202359752917218.13
21 अक्टूबर 2024784301867831.26
10 अक्टूबर 20251214924306243.07

