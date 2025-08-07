मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए आयात शुल्क के ऐलान के बाद भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिली है. अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने के चलते मौजूदा 25 प्रतिशत बेस टैरिफ के अतिरिक्त और 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो 27 अगस्त से लागू होगा. यह कदम अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में नई तनातनी को दर्शाता है और इसका सीधा असर सोने जैसे पारंपरिक निवेश साधनों पर भी पड़ा है.

सोने की कीमतों में आई तेजी

आज, 7 अगस्त को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,02,550 रुपये दर्ज की गई, जबकि एक दिन पहले यह कीमत 1,02,330 रुपये थी. यानी, सिर्फ 24 घंटों में 220 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह, 22 कैरेट सोना 93,800 रुपये से बढ़कर 94,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं, 18 कैरेट सोना भी 160 रुपये बढ़कर 76,910 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में रेट

देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें इस प्रकार रही

दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़

24 कैरेट: ₹1,02,700

22 कैरेट: ₹94,150

18 कैरेट: ₹77,040

मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, केरल, नागपुर, विशाखापत्तनम्

24 कैरेट: ₹1,02,550

22 कैरेट: ₹94,000

18 कैरेट: ₹77,600

कीमतें कैसे तय होती हैं?

सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों, डॉलर की मजबूती, सीमा शुल्क, रुपये के मूल्य और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पर निर्भर करती हैं. जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है — जैसे कि व्यापार युद्ध, राजनीतिक तनाव या महंगाई — तब निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिमपूर्ण साधनों से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं. यही कारण है कि अमेरिका-भारत टैरिफ तनाव के बीच निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोने की ओर बढ़ा है.

भारत में सोने का सामाजिक महत्व

भारत में सोना सिर्फ निवेश का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है. शादियों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष स्थान होता है. साथ ही, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है. यही कारण है कि भारत में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है और वैश्विक घटनाओं का असर इसके दामों पर तेज़ी से दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा