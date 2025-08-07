Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद सोने के भाव में लगी आग, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट - GOLD PRICE TODAY

डॉलर मूल्य, एक्सचेंज रेट, सीमा शुल्क और वैश्विक बाजार की अस्थिरता जैसे कारक रोजाना सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करते हैं.

Etv Bharat
जानें आज आपके शहर में कितना है रेट (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 12:41 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 1:01 PM IST

2 Min Read

मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए आयात शुल्क के ऐलान के बाद भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिली है. अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने के चलते मौजूदा 25 प्रतिशत बेस टैरिफ के अतिरिक्त और 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो 27 अगस्त से लागू होगा. यह कदम अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में नई तनातनी को दर्शाता है और इसका सीधा असर सोने जैसे पारंपरिक निवेश साधनों पर भी पड़ा है.

सोने की कीमतों में आई तेजी
आज, 7 अगस्त को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,02,550 रुपये दर्ज की गई, जबकि एक दिन पहले यह कीमत 1,02,330 रुपये थी. यानी, सिर्फ 24 घंटों में 220 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह, 22 कैरेट सोना 93,800 रुपये से बढ़कर 94,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं, 18 कैरेट सोना भी 160 रुपये बढ़कर 76,910 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में रेट
देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें इस प्रकार रही

दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़

  • 24 कैरेट: ₹1,02,700
  • 22 कैरेट: ₹94,150
  • 18 कैरेट: ₹77,040

मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, केरल, नागपुर, विशाखापत्तनम्

  • 24 कैरेट: ₹1,02,550
  • 22 कैरेट: ₹94,000
  • 18 कैरेट: ₹77,600

कीमतें कैसे तय होती हैं?
सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों, डॉलर की मजबूती, सीमा शुल्क, रुपये के मूल्य और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पर निर्भर करती हैं. जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है — जैसे कि व्यापार युद्ध, राजनीतिक तनाव या महंगाई — तब निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिमपूर्ण साधनों से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं. यही कारण है कि अमेरिका-भारत टैरिफ तनाव के बीच निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोने की ओर बढ़ा है.

भारत में सोने का सामाजिक महत्व
भारत में सोना सिर्फ निवेश का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है. शादियों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष स्थान होता है. साथ ही, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है. यही कारण है कि भारत में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है और वैश्विक घटनाओं का असर इसके दामों पर तेज़ी से दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा

मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए आयात शुल्क के ऐलान के बाद भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिली है. अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने के चलते मौजूदा 25 प्रतिशत बेस टैरिफ के अतिरिक्त और 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो 27 अगस्त से लागू होगा. यह कदम अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में नई तनातनी को दर्शाता है और इसका सीधा असर सोने जैसे पारंपरिक निवेश साधनों पर भी पड़ा है.

सोने की कीमतों में आई तेजी
आज, 7 अगस्त को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,02,550 रुपये दर्ज की गई, जबकि एक दिन पहले यह कीमत 1,02,330 रुपये थी. यानी, सिर्फ 24 घंटों में 220 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह, 22 कैरेट सोना 93,800 रुपये से बढ़कर 94,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं, 18 कैरेट सोना भी 160 रुपये बढ़कर 76,910 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में रेट
देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें इस प्रकार रही

दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़

  • 24 कैरेट: ₹1,02,700
  • 22 कैरेट: ₹94,150
  • 18 कैरेट: ₹77,040

मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, केरल, नागपुर, विशाखापत्तनम्

  • 24 कैरेट: ₹1,02,550
  • 22 कैरेट: ₹94,000
  • 18 कैरेट: ₹77,600

कीमतें कैसे तय होती हैं?
सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों, डॉलर की मजबूती, सीमा शुल्क, रुपये के मूल्य और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पर निर्भर करती हैं. जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है — जैसे कि व्यापार युद्ध, राजनीतिक तनाव या महंगाई — तब निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिमपूर्ण साधनों से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं. यही कारण है कि अमेरिका-भारत टैरिफ तनाव के बीच निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोने की ओर बढ़ा है.

भारत में सोने का सामाजिक महत्व
भारत में सोना सिर्फ निवेश का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है. शादियों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष स्थान होता है. साथ ही, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है. यही कारण है कि भारत में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है और वैश्विक घटनाओं का असर इसके दामों पर तेज़ी से दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा

Last Updated : August 7, 2025 at 1:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD PRICEGOLD PRICE IN INDIAआज सोने की कीमतGOLD PRICE TODAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में भारी बारिश से मचा हाहाकार, रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

बाजार की आज सपाट शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले

ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा

जानलेवा कचरे से जूझ रहे हैं युगांडा के लोग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.