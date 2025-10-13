सोने की कीमतों में बेकाबू उछाल! 10 ग्राम के भाव अब 1,27,950 रुपये हुए, चांदी भी रिकॉर्ड स्तर पर
अमेरिका-चीन तनाव के चलते सोना 1,950 रुपये उछलकर 1,27,950 रुपये पर, चांदी भी रिकॉर्ड स्तर पर. सुरक्षित निवेश की मांग तेज़.
Published : October 13, 2025 at 8:48 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के चलते सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने और चांदी की मांग में जबरदस्त तेजी आई है. इसी कारण सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में 1,950 रुपये की जोरदार बढ़त देखी गई और यह 1,27,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया.
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जो सोमवार को 1,27,950 रुपये हो गया. वहीं, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,950 रुपये की तेजी के साथ 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गया, जो पिछले सत्र में 1,25,400 रुपये था.
एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के उपाध्यक्ष जतिन त्रिवेदी ने बताया कि अमेरिका-चीन के बीच व्यापार तनाव फिर से गहराने लगा है, जिससे निवेशक जोखिम भरे बाजारों से हटकर सोने जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि "100 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने की अमेरिकी घोषणा और चीन द्वारा दुर्लभ मृदा खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध की धमकी ने वैश्विक अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है."
इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोने की कीमतों में भी तेजी आई और यह करीब 2 प्रतिशत चढ़कर 4,084.99 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया. सर्राफा संघ के अनुसार, दिल्ली के हाजिर बाजार में चांदी सोमवार को 7,500 रुपये की छलांग के साथ 1,79,000 रुपये प्रति किलोग्राम के इतिहासिक स्तर पर पहुंच गई. शुक्रवार को यह 1,71,500 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि सर्राफा बाज़ार में यह उछाल केवल भू-राजनीतिक तनाव की वजह से नहीं, बल्कि त्योहारी मांग, आपूर्ति की सीमाएं और नकदी की उपलब्धता में कमी के कारण भी है. उन्होंने बताया, “बढ़ती निवेश रुचि और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने के लगातार संचय से कीमतों में स्थायित्व और मजबूती बनी हुई है.”
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर चांदी की कीमत भी करीब 3 प्रतिशत बढ़कर 51.74 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गई.
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि एक नवंबर से कुछ चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लागू किया जाएगा. इसका जवाब देते हुए चीन ने दुर्लभ खनिजों पर नए निर्यात नियंत्रण की चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक निवेशकों में चिंता बढ़ी है और कीमती धातुओं की मांग में भारी उछाल देखा जा रहा है.
यह भी पढ़ें- दिवाली से पहले सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल...विशेषज्ञ से जानें- शादियों के सीजन में क्या होगा?