त्योहारों में ज्वेलरी खरीदते समय सावधान, 0% मेकिंग चार्ज में छिपे हैं ये 5 हिडेन चार्ज

हैदराबाद: त्योहारों के मौसम में ज्वेलरी की खरीदारी बढ़ जाती है. दशहरे के बाद दिवाली के लिए लोग सोने और चांदी के आभूषण खरीदने में जुट जाते हैं. इस अवसर का लाभ उठाते हुए ज्वेलर्स ग्राहकों को ‘0% मेकिंग चार्ज’ या अन्य आकर्षक ऑफर्स के माध्यम से खरीदारी के लिए आकर्षित करते हैं. हालांकि, निवेश बैंकर सार्थक अनुजा ने चेताया है कि यह ऑफर हमेशा ग्राहकों के लिए लाभकारी नहीं होता.

अनुजा ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि ‘0% मेकिंग चार्ज’ के पीछे अक्सर ज्वेलर्स छिपे हुए शुल्क लगाते हैं. यह ग्राहकों को आकर्षित करने की एक चाल है, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते. इसके चलते खरीदार अंततः अधिक पैसे खर्च कर देते हैं. उन्होंने पांच तरीके बताए हैं जिनसे ज्वेलर्स अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं.

सबसे पहला तरीका है सोने की कीमत में हेरफेर. ग्राहक अक्सर सोने की कीमत गूगल पर देख कर तय करते हैं, लेकिन ज्वेलर्स हर ग्राम पर 200 रुपये तक अधिक बताकर चार्ज वसूलते हैं. उदाहरण के लिए, यदि कोई 50 ग्राम का आभूषण खरीदता है, तो ग्राहक 10,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान कर सकता है, जो कि लगभग 2% का छिपा हुआ शुल्क होता है.

दूसरा तरीका रियल वेस्टेज चार्ज को बढ़ाकर दिखाना है. जौहरी अक्सर कठिन डिजाइन का दावा करते हुए 5% तक का चार्ज लेते हैं, जबकि वास्तविक चार्ज 2-3% होना चाहिए. इसके अलावा, यह कैलकुलेशन वर्तमान सोने की कीमत के आधार पर किया जाता है, न कि आभूषण के निर्माण समय के आधार पर.

तीसरा तरीका जड़े हुए पत्थरों और अलंकरण की कीमत को बढ़ा-चढ़ा कर बताना है. 0% मेकिंग चार्ज वाले आभूषण में अक्सर इनकी कीमत वास्तविक कीमत से कहीं अधिक होती है. इससे माफ किए गए चार्ज की भरपाई हो जाती है.